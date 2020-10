Защитник на Кадис: Попитах Бензема за парфюма му, а той ме погледна сякаш съм глупав

"Cuando me levanté el domingo llamé a mi primo y le dije tráete la guitarra q me voy a beber una botella d whisky dl tirón”



“Benzema me miró raro cuando le pregunté qué perfume usa. Sabes lo bien q olía ese tío?”



FALI es y se exhibió en @ellarguero https://t.co/cnkZoZzo4j