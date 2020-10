Емери: Мбапе имаше голямо желание да играе в Реал Мадрид

Наставникът на Виляреал Унай Емери потвърди, че звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе е имал голямо желание да премине в Реал Мадрид , когато баскът все още беше начело на френския шампион. Специалистът беше на “Парк де Пренс” в периода 2016 - 2018 година.

“Когато бях в Париж, Мбапе много сериозно обмисляше да отиде в Реал Мадрид, защото това е клуб, който много му харесва. Той имаше голямо желание да играе в Мадрид. Аз не исках той да си тръгне и проведох разговор с него и баща му, за да го убедя, че трябва да остане. Да си тръгнеш от Париж не е лесно”, заяви Емери пред El Partidazo de COPE.

Ex-PSG coach Unai Emery: "When we were in Paris, Mbappé was very excited to come to play for Real Madrid. I didn't want him to leave and I spoke to his father. At that time Mbappé was seriously contemplating coming to Madrid." [@partidazocope] pic.twitter.com/t3FYU4iEe6