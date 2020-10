Антъни Джошуа: Надявам се Пулев да тренира добре, за да стане хубав мач

Световният шампион в тежка категория на три от четирите федерации Антъни Джошуа направи едно от първите си изказвания след официалното обявяване на битката с Кубрат Пулев. Двамата ще оспорват короната в “кралската” дизивия на 12 декември в Лондон.

"I'm gonna go in there and do a number on him."



Watch AJ v Pulev, December 12, Sky Sports Box Officepic.twitter.com/BBt2jEPS9V