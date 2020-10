Билетите за Краснодар - Челси са разпродадени

У нас #SoldOut Все билеты на #КраснодарЧелси проданы #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #БыкиВЕвропе #ВпередБыки

