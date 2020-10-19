БГ Футбол

Николай Йорданов ще свири Пирин - Берое

19 октомври 2020 | 16:15
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Николай Йорданов ще свири Пирин - Берое
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Съдийски назначения за мачовете от 1/16-финали купа България:

20 Окт 2020 г. Вторник 15:00 ч.
ФК Кариана - ФК Царско село 2015
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов

21 Окт 2020 г. Сряда 14:30 ч.
ФК Партизан (Червен бряг) - ПФК Левски
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Деница Павлова Крумова

21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч.
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Черно море
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Йордан Иларионов Дурчев

21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч.
ФК Извор (Горски извор) - ПФК Монтана 1921
ГС: Васил Петров Минев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Георги Иванов Хаджийски

21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч.
ФК Дреновец (община Ружинци) - ФК ЦСКА 1948
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Красимир Драганов Драганов

21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч.
Севлиево - ПФК Славия (София)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йосиф Петров Ронков

21 Окт 2020 г. Сряда 17:30 ч.
ФК Пирин АД (Благоевград) - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Николай Георгиев Нанев

22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч.
Надежда (село Доброславци)- ПОФК Ботев Враца
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Асен Йорданов Николов

22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч.
ФК Созопол - ФК Етър (В. Търново)
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Димитър Панайотов Костов

22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември Сф
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Борис Димитров Борисов

22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч.
Оборище Панагюрище - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Никола Петров Джугански

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 150

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                  Излезе тестът на доц. Мангъров за COVID-19

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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