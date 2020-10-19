Николай Йорданов ще свири Пирин - Берое

Съдийски назначения за мачовете от 1/16-финали купа България: 20 Окт 2020 г. Вторник 15:00 ч. ФК Кариана - ФК Царско село 2015 ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Крум Добринов Стоилов 21 Окт 2020 г. Сряда 14:30 ч. ФК Партизан (Червен бряг) - ПФК Левски ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски СН: Деница Павлова Крумова 21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч. ОФК Янтра 2019 (Габрово) - ПФК Черно море ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Йордан Иларионов Дурчев 21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч. ФК Извор (Горски извор) - ПФК Монтана 1921 ГС: Васил Петров Минев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров СН: Георги Иванов Хаджийски 21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч. ФК Дреновец (община Ружинци) - ФК ЦСКА 1948 ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Красимир Драганов Драганов 21 Окт 2020 г. Сряда 15:00 ч. Севлиево - ПФК Славия (София) ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Стефан Делчев Делчев 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Йосиф Петров Ронков 21 Окт 2020 г. Сряда 17:30 ч. ФК Пирин АД (Благоевград) - ПФК Берое ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков СН: Николай Георгиев Нанев 22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч. Надежда (село Доброславци)- ПОФК Ботев Враца ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов СН: Асен Йорданов Николов 22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч. ФК Созопол - ФК Етър (В. Търново) ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков СН: Димитър Панайотов Костов 22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч. ФК Черноморец Балчик - ПФК Септември Сф ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Владимир Здравков Хубенов 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен СН: Борис Димитров Борисов 22 Окт 2020 г. Четвъртък 15:00 ч. Оборище Панагюрище - ПФК Ботев (Пловдив) ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Здравко Веселинов Николов 4-ТИ: Михаел Петков Павлов СН: Никола Петров Джугански СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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