Динуиди не се притеснява за ролята си в Бруклин, похвали Кайри и Дюрант

Гардът на Бруклин Нетс Спенсър Динуиди сподели мнението си за ролята в отбора, която ще му бъде отредена през следващия сезон. 27-годишният гард бе един от лидерите на тима през миналия сезон, когато записа средно по 20.6 точки и 6.8 асистенции в 64 мача, но през следващата кампания вероятно ще се наложи продуктивността му на паркета да спадне. Причината за това са звездите на Бруклин Кайри Ървинг и Кевин Дюрант, които ще са главните действащи лица в състава на новия старши треньор Стив Неш. Динуиди не е притеснен и е готов да заеме роля, подобна на тази на Дреймънд Грийн в Голдън Стейт. “Все още не знаем кой ще е титуляр и кой ще влиза от скамейката, с изключение на Кей Ди и Кайри. Но все пак, когато този отбор се създаде, аз се възприемах като “лепилото” в състава, нещо като Дреймънд Грийн в Голдън Стейт. Понякога ще хващам по 10 борби, понякога по 10 асистенции, понякога ще се наложи да бележа повече. Няма значение, защото притежаваме супер динамичен плеймейкър, а също така разполагаме и с най-великия реализатор на всички времена”, отсече Динуиди в предаването на ESPN "The Jump". Always fun when @SDinwiddie_25 joins #TheJump - we talk about his latest internet venture, who's going to be the Nets' locker room leader next year, plus a rousing edition of What Were You Thinking (Spencer, we DO believe you it was a alley and not a shot ) pic.twitter.com/hJx7yVEoyZ — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 17, 2020 Дюрант най-сетне ще направи своя дебют за Нетс. Бившият баскетболист на Оклахома и Голдън Стейт се възстановяваше от травма в ахилеса в последната близо година и половина. Ървинг пък изигра само 20 двубоя за “мрежите” през миналия сезон, тъй като страдаше от контузия в рамото, която принудително прекрати сезона му още през февруари след хирургическа интервенция. Дюрант най-сетне ще направи своя дебют за Нетс. Бившият баскетболист на Оклахома и Голдън Стейт се възстановяваше от травма в ахилеса в последната близо година и половина. Ървинг пък изигра само 20 двубоя за “мрежите” през миналия сезон, тъй като страдаше от контузия в рамото, която принудително прекрати сезона му още през февруари след хирургическа интервенция. 0



