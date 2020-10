Собственикът на Хюстън се изненадал от напускането на Дарил Мори

Собственикът на Хюстън Рокетс Тилман Фертита коментира изненадващата оставка на генералния мениджър на клуба Дарил Мори. 48-годишният специалист заемаше ръководната позиция в рамките на цели 13 години, но отпадането на Хюстън от плейофите на НБА през миналия сезон го накара да се откаже от поста си. Фертита намекна в интервюто си за ESPN, че следващата дестинация на Мори може би ще е в някой отбор от Източната конференция.

The Rockets under Daryl Morey (since 2007-08) have the league's 2nd best record (Spurs) and the longest active playoff streak (8 consecutive seasons). pic.twitter.com/kE2eNrG3kK