Чимаев изгледа UFC Fight Night 180 в компанията на Дейна Уайт

View this post on Instagram A post shared by WHYWELOVEMMA (@wwlmma) on Oct 17, 2020 at 8:42pm PDT В момента от UFC работят по организиране на нова битка за Чимаев, като варианти са Нийл Магни и Крис Уайдман.



Хамзат Чимаев за нула време стана един от най-големите любимци на Дейна Уайт. Непобеденият чеченец успя да спечели три битки в рамките на 66 дни, като две от тях бяха в 10 дни в две различни категории. 26-годишният боец приключи и трите си срещи, като в края на миналия месец нокаутира Джелард Меершарт за 17 секунди. Чимаев иска да се бие постоянно, а Дейна Уайт обича такива бойци.Хамзат отиде в Абу Даби, за да гледа срещата на своя приятел и съотборник Гурам Кутателадзе, който дебютира с победа над Матеуш Гамро. "Borz" седна на една маса с Дейна Уайт и двамата гледаха заедно главната битка на UFC Fight Night 180, в която Брайън Ортега победи Корейското зомби с решение.В момента от UFC работят по организиране на нова битка за Чимаев, като варианти са Нийл Магни и Крис Уайдман.



