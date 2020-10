Необясним автогол на мач в Румъния (видео)

Необясним автогол бе отбелязан в мач от трета румънска дивизия. При резултат 0:0 в 64-ата минута на мача между Сату Маре и Сомешул Деж играчът на домакините от Сату Маре Лука Тинкау получи възможност да предотврати попадение след разбъркване пред вратата на тима му, но вместо това се опита да скъса мрежата с мощен шут, с който порази целта. Този доста странен автогол се оказа и единственото попадение в двубоя.

The best own goal in the history of football was just scored in Romania. Enjoy. pic.twitter.com/Ya7mI6wazd