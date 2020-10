Нов страхотен мач за Алекс Грозданов, Равена не успя да излъже Вибо Валентия (видео + снимки)

View this post on Instagram

Delusione e amarezza per la battaglia persa ma tanto orgoglio per un gruppo di atleti giovanissimi e alla prima esperienza da protagonisti in un campionato considerato fra i più belli del mondo Stasera hanno lottato contro una squadra ben più esperta e la reazione al quarto set quando erano in svantaggio di 2-1 non era certo cosa scontata Certamente si è poi sprecata nel tiè break una bella occasione ma questo non intacca la fiducia e orgoglio che riponiamo in questi atleti affidati alla sapiente guida di un esperto condottiero come coach Marco Bonitta Marco Bonitta Matteo Bologna Antonio Valentini Mattia Castellucci Stefano Mengo Mengozzi @Francesco Recine @Paolo Zonca Aleksa Batak Ludovico Giuliani Jani Kovacic @Alek Grozdanov Eric Loeppky Brandon Koppers @raphael Redwitz @Giulio Pinali @tommaso Stefani

