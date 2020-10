Григор започва в Антверп в сряда

Григор Димитров ще започне участието си на провеждащия се тази седмица турнир в Антверп от категория ATP 250 в сряда. Цялата програма за сряда все още не е ясна и часът на мача тепърва ще се определи, също както и съперникът на българина. Сигурното е, че Димитров, който е поставен под №4 в схемата, започва по право директно от втория кръг и ще излезе на корта срещу победителя от двубоя между японеца Кей Нишикори и испанеца Пабло Андухар.

Newsflash

Take a look and see when these famous players will have their first match



Who will come and support them live in the Lotto Arena? #EuropeanOpen2020 #ATPtour #tennis pic.twitter.com/s2IlND75Oe