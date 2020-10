Пазарна премиера и пълно технологично обновление на новия Tiguan

В момента Tiguan е най-успешният модел на марката Volkswagen в световен мащаб - само през миналата година са произведени 911 000 автомобила от популярния SUV модел, който заема и водещата позиция сред представителите на SUV класа на пазарите в Европа. Сега Volkswagen представя официално резултата от мащабната актуализация на най-продавания си автомобил, която включва прогресивни новости в областта на задвижването, асистиращите и инфотейнмънт системите, както и ново оформление на предната част.

Основните технологични акценти при новия Tiguan накратко са следните. За първи път Volkswagen ще предложи в Европа SUV модел с ефективно plug-in хибридно задвижване. Автономният пробег на електричество на Tiguan eHybrid1 (180 кВт, 245 к.с.) е около 65 километра2 (според изискванията на цикъла NEDC). Своето място в гамата на модела за първи път ще заеме и новият Tiguan R1. С максималната си мощност от 235 кВт (320 к.с.) и система за селективен контрол на подавания към колелата въртящ момент, известна като възприетата от света на спортните автомобили технология R-Performance Torque Vectoring, моделът с двойно предаване придава напълно ново измерение на динамиката на пътя в тази SUV категория. 2.0-литровите дизелови двигатели със система за принудително пълнене с турбокомпресор (TDI) на новия Tiguan също са усъвършенствани. Те развиват максимална мощност от съответно 90 кВт (122 к.с.)3, 110 кВт (150 к.с.)4 и 147 кВт (200 к.с.)5 и вече се предлагат в съчетание с двойна SCR система за селективна каталитична редукция и двойно впръскване на добавката AdBlue (т.нар. Twin dosing) за първи път в гамата на модела.

В сравнение с предходната версия на Tiguan, системата Twin dosing позволява съществено намаляване на емисиите на азотни окиси. В новия Tiguan се използват също високотехнологични 1,5-литрови бензинови двигатели със система за принудително пълнене с турбокомпресор (TSI) и активно управление на цилиндрите Active Cylinder Management с максимална мощност 96 кВт (130 к.с.)6 и 110 кВт (150 к.с.)7. Всички версии на новия Tiguan отговарят на строгите изисквания на стандарта Euro 6d-ISC-FCM по отношение на емисиите.

Иновации във всички области. Новите асистиращи системи като Travel Assist8/9 (асистирано шофиране със скорост на движение до 210 км/ч) осигуряват максимален комфорт за водача. Третото поколение на модулната инфотейнмънт платформа MIB3 (Modularer Infotainment Baukasten 3) на Volkswagen предлага изцяло нов, разширен спектър от онлайн услуги и за първи път възможност за използване на технологията App-Connect Wireless8 за безжична интеграция на смартфон приложения на борда на Tiguan. Друга нова функция е 480-ватовата озвучителна система8/10 от реномираната марка Harman/Kardon. Управлението на климатичната инсталация Air Care Climatronic (стандартно оборудване от ниво Life) също са напълно нова разработка, при която за първи път в Tiguan се използват осветени сензорни панели и плъзгачи, които са много интуитивни при употреба.

Нов дизайн на предната част. Най-ярката отличителна черта на обновения Tiguan с дължина 4 509 мм, широчина без външните огледала до 1 859 мм и височина 1 665 мм (1 675 мм при версиите 4MOTION) е изцяло новото , харизматично оформление на предната част с нови LED светлини. Капакът вече се издига по-високо над характерната за марката радиаторна решетка, подчертвайки стилистичното родство с по-големия Touareg и с новия SUV модел Atlas Cross Sport11, предназначен за американския пазар. Новите модели алуминиеви джанти с размер 17, 187, 197 и 207цола, както и новият по-нисък напречен панел в задната част добавят перфектните завършващи щрихи на стилистичната актуализация във външното оформление на Tiguan.

Tiguan, Life, Elegance и R-Line. Специалистите на Volkswagen са обновили и конфигурирали схемата на нивата на оборудването на Tiguan по изцяло нов начин. В бъдеще SUV моделът ще се предлага в изпълнения Tiguan, Life, Elegance и R-Line. Всички тези нива на свой ред ще се отличават с подобрено оборудване в сравнение с техните съответни предшественици. Така например, базовото оборудване на всички версии на новия Tiguan вече ще включва LED фарове, нов мултифункционален кожен волан, инфотейнмънт система с екран с диагонал най-малко 6,5-инча, както и онлайн услуги от гамата на We Connect и We Connect Plus. Над базовото ниво на оборудване на Tiguan следва версията на изпълнение Life (практично ориентирана и с допълнително оборудване, включващо климатична инсталация Air Care Climatronic и адаптивен темпомат Adaptive Cruise Control ACC9). Нивата на оборудване Tiguan и Life се предлагат стандартно със 17-цолови алуминиеви джанти (4MOTION версията с двойно предаване на Life е оборудвана стандартно със 18-цолови джанти). Нещо повече - Tiguan Life eHybrid разполага с инфотейнмънт система Ready 2 Discover (с възможност за добавяне на навигация) с 8-инчов сензорен екран. Най-високите нива на оборудване Elegance и R-Line на свой ред се отличават със стандартни нововъведения като LED фарове с дневни LED светлини и функция за завой, блок на контролните прибори Digital Cockpit Pro с 10-инчов диагонал на екрана и изцяло цифрови показания, амбиентно вътрешно осветление с възможност за избор на 30 цвята и инфотейнмънт система Ready 2 Discover. Нивото на оборудване Elegance включва допълнително електрически механизъм за отваряне и затваряне на капака на багажника, релси за багажник на покрива с анодизирано покритие в сребристо и 18-цолови алуминиеви джанти. Спортното ниво на оборудване R-Line добавя 19-цолови джанти и уникално оформление на броните в стил R-Line.

Tiguan R с изключително стандартно оборудване. Новият Tiguan R ще заеме своето място в гамата на обновения Тiguan като самостоятелен модел. При него специалното оборудване R-Line е усъвършенствано с характерно, ярко отличаващо се оформление на предната и задната част на каросерията, адаптивно окачване DCC с намален с 10 мм клиренс, ексклузивни спортни седалки, изцяло нова система за двойно предаване с функция R-Performance Torque Vectoring и уникална четириконтурна спортна изпускателна система със сдвоени изпускателни тръби с хромирани накрайници (отляво и отдясно в задната част). Мощната спирачна система Performance използва дискове с диаметър 18 цола.

Най-важните новости при системите за задвижване накратко:

eHybrid с режим E-MODE. Една от най-важните нови системи на задвижване в гамата на Tiguan е динамичното и екологично устойчиво plug-in хибридно задвижване със системна мощност от 180 кВт (245 к.с.). Благодарение на литиево-йонна батерия с капацитет 13 кВтч, новият Tiguan eHybrid е в състояние да измине в режим E-MODE на изцяло електрическа тяга разстояние от около 65 километра (според изискванията на стандарта NEDC)2 с нулево ниво на локалните емисии. В хибриден режим бензиновият турбодвигател (110 кВт/150 к.с.) и теговият електродвигател (85 кВт/115 к.с.) работят съвместно. На основата на данните на навигационната система, с която е оборудван автомобила, Tiguan eHybrid може да поддържа автоматично и превантивно най-ефективната стратегия за управление на хибридното задвижване на основата на GPS и топографските данни за маршрута, включвайки профила и релефа на избраната отсечка, както и особеностите в зоната на крайната цел при неговото изчисляване. По този начин превантивната стратегия дава възможност на хибридната система на задвижване да използва оптимално съхранената в литиево-йонната акумулаторна батерия електроенергия и на снижи до минимум разхода на гориво. Освен това, запазването на капацитета за градските зони позволява на Tiguan eHybrid да се движи на изцяло електрическа тяга и с нулеви локални емисии именно там, където това предимство е най-полезно.

TDI със система за двойно дозиране Тwin dosing. Дизеловите двигатели със система за принудително пълнене с турбокомпресор в новия SUV модел също са доусъвършенствани и вече използват двойна SCR система за селективна каталитична редукция с с отделно за всяка впръскване на добавка AdBlue (Тwin dosing), която дава възможност за значително намаляване на количествата азотни окиси (NOx) отработилите газове в сравнение с предходния модел. Четирицилиндровите TDI двигатели на новия Tiguan ще се предлагат от момента на пазарната премиера на модела втв версии с максимална мощност 90 кВт (122 к.с.), 110 кВт (150 к.с.) и 147 кВт (200 к.с.). Оборудването на версията с мощност 147 кВт неизменно включва и системата за двойно предаване 4MOTION, която се предлага по желание и за варианта TDI с максимална мощност 110 кВт. Версията на Tiguan TDI с предно предаване и максимална мощност 110 кВт на свой ред е ярка демонстрация за икономичността на трите 2.0-литрови TDI двигателя - комбинираният разход на гориво съгласно изискванията на NEDC при него е между 4,7 и 4,5 л/100 км, което в сравнение с неговия много икономичен предшественик бележи чувствително намаление в размер на 0,3 л/100 км.

TSI със система за активно управление на цилиндрите Active Cylinder Management. Свръхмодерните 1,5-литрови TSI двигатели с максимална мощност 96 кВт (130 к.с.) и 110 кВт (150 к.с.) принадлежат към най-новото поколение бензинови агрегати на марката Volkswagen. И двата четирицилиндрови двигателя вече се доказаха в предшественика на новия Tiguan и използват система за активно управление на цилиндрите АСТ (Active Cylinder Management), която спомага за допълнително намаляване на разхода на гориво. По желание версията с мощност 110 кВт може да се съчетае със 7-степенна предавателна кутия DSG с два съединителя. Версиите с TSI двигатели на Tiguan използват предно предаване и се отличават със забележителна икономичност – при варианта 1,5 TSI с 96 кВт например комбинираният разход на гориво съгласно NEDC е между 5,7 и 5,5 л/100 км, което е намаление от 0,2 л/100 км в сравнение с предшественика му.

Спортен модел, дело на специалистите от Volkswagen R. Спортният Tiguan R е изцяло нова разработка, която поема ролята на абсолютен флагман в моделната гама на новия Тiguan. Изключително динамичният SUV модел със система за двойно предаване и максимална мощност 235 кВт (320 к.с.) е разработен от експертите на спортното поделение Volkswagen R. 2.0-литровият бензинов турбодвигател от серията EA888 evo4 се отличава превъзходни показатели на въртящия момент с максимум от 420 Нм при 2100 об/мин. Tiguan R заема самостоятелно място в гамата на Tiguan и се отличава с уникално оборудване и различни настройки на задвижването и ходовата част. С него марката Volkswagen разширява моделната палитра на най-продавания си SUV модел с превъзходно предложение за пътуване на дълги разстояния, което е в състояние да предложи и достойна за спортен автомобил динамика - максималната скорост на най-мощния Tiguan е 250 км/ч. Първият R модел в гамата на бестселъра Tiguan използва новоразработена система за двойно предаване със системата R-Performance Torque Vectoring за селективен контрол на въртящия момент на колелата на задния мост. При тази система тягата се разпределя целево и интелигентно не само между колелата на предния и задния мост, но и между двете задни колела, което дава възможност за значително повишаване на динамиката на новия SUV модел – особено при шофиране по изпълнени със завои отсечки. Смяната на предавките се извършва от включената в стандартното оборудване специална 7-степенна трансмисия с два съединителя (DQ500), проектирана за работа с особено високи стойности на въртящия момент.