11-те на Славия и Левски, голяма изненада в атаката на "сините"

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БГ Футбол
Станаха ясни стартовите състави на Славия и Левски за дербито от 9-ия кръг на efbet Лига. Треньорът на "белите" Александър Тарханов прави повторен дебют за домакините, докато за гостите повторен дебют прави Мартин Райнов, който ще бъде опорен халф в схемата 4-1-4-1. Интересното е, че атаката на "сините" се води от Андриан Краев.
Георги Тодоров направи три промени в 11-те от равенството 0:0 на "Герена" срещу Ботев (Враца). Контузилият се тежко Борислав Цонев, както и нападателите Стивън Петков и Найджъл Робърта са заменени от Мартин Райнов, Орлин Старокин и Здравко Димитров.
Николай Михайлов е вратар, а защитата пред него е Ивайло Найденов, Алекс Петков, Живко Атанасов и Матео Стаматов. Завърналият се преди седмица при "сините" Райнов е опорен халф, а Тома Даске, Старокин, който се завръща след три мача в състава, Паулиньо и Димитров действат зад Андриан Краев. Пристигналият от Хебър офанзивен халф има едва един мач за клуба, но въпреки това води атаката, след като Валери Божинов, Илия Димитров, Станислав Иванов не са в групата, а Робърта, С. Петков и Мартин Петков са оставени резерви.
СЛАВИЯ: Георги Петков, Андреа Христов, Христо Попадийн, Филип Антовски, Радослав Терзиев, Георги Вълчев, Атанас Кабов, Янис Карабельов, Емил Стоев, Радослав Кирилов, Калоян Кръстев
ЛЕВСКИ: Николай Михайлов, Ивайло Найденов, Алекс Пеков, Живко Атанасов, Матео Стаматов, Мартин Райнов, Орлин Старокин, Тома Даске, Паулиньо, Здравко Димитров, Андриан Краев
efbet Лига
9 кръг, неделя 18 октомври
Славия
20:15предстои
Левски
Стадион: Славия
Съдия: Станислав Тодоров
1
83
55
17
19
77
11
10
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6
89
4
7
11
4-2-3-1
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
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(Гост) 47
отговор
Вчера Лудите се направиха на луди срещу Царете, всичко е далавера, Арда няма да губи мача във Пловдив, Етър ще пада от коня във Пловдив. Рейтинг: 0 0
(Гост) 46
отговор
ГУУУ ГУУУУУУУУУУ.... МОХАМЕДАНИНИИИН... ЖИВ ЛИ СИ БЕ МАМАТИ ДЕА??? ДА ТИ ПРОДАМ ЕДНО АПАРТАМЕНТЧЕ, ЧЕ НЕЩО СЕ ЗАКУЧИ С ПРОДАЖБИТЕ?? Рейтинг: 0 0
(Гост) 44
отговор
здрафко димитроф е длн пдрс Рейтинг: 0 0
(Гост) 43
отговор
Вратарчето Рейтинг: 1 0
(Гост) 42
отговор
Трудоваците от Овча Купел, ще бият Динамо Подуене, вчера Литекс София не биха Галата Олимпик от Ст. Загора. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Ади пиленцето от Карлуковския гулъбарник влез ми в къщичката. Рейтинг: 0 0
(Гост) 41
отговор
ГУУУ ГУУУУУУУУУУ.... МОХАМЕДАНИНИИИН... ЖИВ ЛИ СИ БЕ МАМАТИ ДЕА??? ДА ТИ ПРОДАМ ЕДНО АПАРТАМЕНТЧЕ, ЧЕ НЕЩО СЕ ЗАКУЧИ С ПРОДАЖБИТЕ?? Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
отговор
Здравко Димитров ще поразява мрежата на Жоро Вратарчето... И няма централен нападател.. Чичо Гошо пак не си е пил хапчетата Рейтинг: 1 0
(Гост) 39
отговор
какъв е тоя Здравко Димитров на мястото на Паулиньо той ли ще решава мача... всъщност със сигурност ше го реши, но в полза на славия Рейтинг: 2 0
(Гост) 38
отговор
ВАЖНО Е ЛАШКАНЕТО НИ ОТЗАД! ДАЛИ ЩЕ Е ШКЕМБЕТО НА ВЕНЦИ ИЛИ ШИШИ,НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.. ШКЕМБЕ ДА ЧУСТВАМЕ ОТЗАД Е ВАЖНО! Рейтинг: 4 1
(Гост) 37
отговор
Пиша живите мъртви излиза ми левски.. Рейтинг: 4 1
(Гост)
ПИША ЦСКА ИЗЛИЗА МИ ЛИТЕКС Рейтинг: 3 1
(Гост) 36
отговор
ВАР, очаква се много оспорван мач?Вратаря на единия отбор може да е дядо на половината отбор на другите! Рейтинг: 5 0
(Гост)
Хахаха... Рейтинг: 2 0
(Гост)
А другия е одрал кожата и килата на Шиши. Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
отговор
ЦИГАНЕТО ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ЩЕ ПРАВИ ПРОБИВИ И ЩЕ ЗАТРУДНЯВА ГОШО ПЕТКОВ Рейтинг: 2 2
(Гост) 33
отговор
г-н НОРГЕ! ИСКАМ ДА ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМ И ИЗКАЖА МОИТЕ НАЙ - ИСКРЕНИ УВАЖЕНИЯ И СИМПАТИИ КЪМ ВАС ! СЛЕДЯ ВАШИТЕ ПОСТОВЕ ОТДАВНА, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ С ОСТРОУМИЕ И НЕПОВТОРИМОСТ.! ГЕНИАЛНОСТ БЛИКА ОТ ТЯХ!! ТОВА НЕ СА ПРОСТО МОИ НАБЛЮДЕНИЯ ... А ФАКТИ !!! ПОТЕНЦИАЛНА ВРОДЕНА СПОСОБНОСТ ИЗВИРА ОТ ВАС , ДА ПРАВИТЕ ИЗВОДИ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЪРХУ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ !!! ЗНАНИЯ И ОПИТ И ВИСОКА СТЕПЕН НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КИПИ ВЪВ ВАС !! &. & МАМА.... ТИ" ДЕ - БА" - >>ИЗТРЕЩЕЛ СТАРЕЦ ПОМАШКИ ! ТИ СИ ОЛИГО БЕ СЕЛЯНЧЕ БЕДНО! НА ВСИЧКО ОТГОРЕ И БЕЗДЕТЕН ПЕ - ДЕ - РА - С! УМРИ В НИЩЕТА БЕ ЗЛОБОООооооо. ТИ СИ НАЙ - ПРОСТИЯТ ТЪПАНАР В МОНТАНСКО.! КОГАТО И ДА ТЕ ПРЕБИЯТ.. ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО !!! УТРЕПКА.. СМРЪДЛЬО. Рейтинг: 1 1
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(Гост)
ДА ,ВЗЕ МИ ДУМИТЕ ОТ УСТАТА! ЧАКАЙ ДА НАМЕРЯ БОНКАТА НА ШИШИ,И ПОСЛЕ ЩЕ ПОГОВОРИМ КОЙ КОЙ Е! Рейтинг: 2 1
(Гост)
Ха ха ха ха, как го преебаа помачето тъпо Рейтинг: 1 1