11-те на Славия и Левски, голяма изненада в атаката на "сините"

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Левски Levski

Левски 0:0 Ботев (Враца)

последен:
03.10.2020

Славия - Левски

следващ:
18.10.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

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Славия20:15Левски11-те на Славия и Левски, голяма изненада в атаката на "сините"

18 октомври 2020 | 19:13 - Обновена
Прочетена 7283
11-те на Славия и Левски, голяма изненада в атаката на &quot;сините&quot;
Станаха ясни стартовите състави на Славия и Левски за дербито от 9-ия кръг на efbet Лига. Треньорът на "белите" Александър Тарханов прави повторен дебют за домакините, докато за гостите повторен дебют прави Мартин Райнов, който ще бъде опорен халф в схемата 4-1-4-1. Интересното е, че атаката на "сините" се води от Андриан Краев.


Георги Тодоров направи три промени в 11-те от равенството 0:0 на "Герена" срещу Ботев (Враца). Контузилият се тежко Борислав Цонев, както и нападателите Стивън Петков и Найджъл Робърта са заменени от Мартин Райнов, Орлин Старокин и Здравко Димитров.

Николай Михайлов е вратар, а защитата пред него е Ивайло Найденов, Алекс Петков, Живко Атанасов и Матео Стаматов. Завърналият се преди седмица при "сините" Райнов е опорен халф, а Тома Даске, Старокин, който се завръща след три мача в състава, Паулиньо и Димитров действат зад Андриан Краев. Пристигналият от Хебър офанзивен халф има едва един мач за клуба, но въпреки това води атаката, след като Валери Божинов, Илия Димитров, Станислав Иванов не са в групата, а Робърта, С. Петков и Мартин Петков са оставени резерви.

СЛАВИЯ: Георги Петков, Андреа Христов, Христо Попадийн, Филип Антовски, Радослав Терзиев, Георги Вълчев, Атанас Кабов, Янис Карабельов, Емил Стоев, Радослав Кирилов, Калоян Кръстев
ЛЕВСКИ: Николай Михайлов, Ивайло Найденов, Алекс Пеков, Живко Атанасов, Матео Стаматов, Мартин Райнов, Орлин Старокин, Тома Даске, Паулиньо, Здравко Димитров, Андриан Краев
efbet Лига
9 кръг, неделя 18 октомври
Славия
20:15предстои
Левски
Стадион: Славия
Съдия: Станислав Тодоров
1
83
55
17
19
77
11
10
71
93
9
13
66
3
14
28
2
6
89
4
7
11
Александър Тарханов
Георги Тодоров
4-2-3-1
4-2-3-1
Титуляри
Георги Петков Георги Петков1 Николай Михайлов13 Николай Михайлов
Христо Попадийн Христо Попадийн83 Матео Стаматов14 Матео Стаматов
Андреа Христов Андреа Христов55 Живко Атанасов3 Живко Атанасов
Радослав Терзиев Радослав Терзиев17 Алекс Петков2 Алекс Петков
Филип Антовски Филип Антовски19 Ивайло Найденов6 Ивайло Найденов
Янис Карабельов Янис Карабельов10 Мартин Райнов4 Мартин Райнов
Атанас Кабов Атанас Кабов93 Тома Даске28 Тома Даске
Емил Стоев Емил Стоев71 Здравко Димитров11 Здравко Димитров
Георги Вълчев Георги Вълчев77 Паулиньо7 Паулиньо
Радослав Кирилов Радослав Кирилов11 Орлин Старокин66 Орлин Старокин
Калоян Кръстев Калоян Кръстев9 Андриан Краев89 Андриан Краев
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
8
6
0
2
15:10 (5)
18
2 Лудогорец Лудогорец
8
5
2
1
18:8 (10)
17
3 Берое Берое
9
4
3
2
19:9 (10)
15
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
9
3
5
1
14:12 (2)
14
5 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
9
3
4
2
14:8 (6)
13
6 Царско село Царско село
9
3
4
2
7:4 (3)
13
7 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
7
3
3
1
11:9 (2)
12
8 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
9
3
3
3
9:12 (-3)
12
9 Левски Левски
8
3
2
3
11:7 (4)
11
10 Черно море Черно море
9
3
2
4
13:13 (0)
11
11 Монтана Монтана
9
3
2
4
9:16 (-7)
11
12 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
8
2
2
4
11:17 (-6)
8
13 Славия Славия
8
1
1
6
4:13 (-9)
4
14 Етър Етър
8
0
1
7
5:22 (-17)
1
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 7283

Добави коментар ›› Коментари (47)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
12,
(Гост) 47
отговор
18 октомври 2020 | 20:01

Вчера Лудите се направиха на луди срещу Царете, всичко е далавера, Арда няма да губи мача във Пловдив, Етър ще пада от коня във Пловдив. Рейтинг: 0 0

Норгеее СКЪПА
(Гост) 46
отговор
18 октомври 2020 | 20:00

ГУУУ ГУУУУУУУУУУ.... МОХАМЕДАНИНИИИН... ЖИВ ЛИ СИ БЕ МАМАТИ ДЕА??? ДА ТИ ПРОДАМ ЕДНО АПАРТАМЕНТЧЕ, ЧЕ НЕЩО СЕ ЗАКУЧИ С ПРОДАЖБИТЕ?? Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
пдрс в Левски
(Гост) 44
отговор
18 октомври 2020 | 19:59

здрафко димитроф е длн пдрс Рейтинг: 0 0

49годишния Дедо Гошето
(Гост) 43
отговор
18 октомври 2020 | 19:58

Вратарчето Рейтинг: 1 0

12,
(Гост) 42
отговор
18 октомври 2020 | 19:58

Трудоваците от Овча Купел, ще бият Динамо Подуене, вчера Литекс София не биха Галата Олимпик от Ст. Загора. Рейтинг: 0 0

Доктор Вадуц Лихтенщайн.
(Гост)
18 октомври 2020 | 20:00

Ади пиленцето от Карлуковския гулъбарник влез ми в къщичката. Рейтинг: 0 0

НОРГЕеееее & ГЪЛЪБИЦЕЕеее
(Гост) 41
отговор
18 октомври 2020 | 19:58

ГУУУ ГУУУУУУУУУУ.... МОХАМЕДАНИНИИИН... ЖИВ ЛИ СИ БЕ МАМАТИ ДЕА??? ДА ТИ ПРОДАМ ЕДНО АПАРТАМЕНТЧЕ, ЧЕ НЕЩО СЕ ЗАКУЧИ С ПРОДАЖБИТЕ?? Рейтинг: 0 0

Жалко
(Гост) 40
отговор
18 октомври 2020 | 19:57

Здравко Димитров ще поразява мрежата на Жоро Вратарчето... И няма централен нападател.. Чичо Гошо пак не си е пил хапчетата Рейтинг: 1 0

1914
(Гост) 39
отговор
18 октомври 2020 | 19:54

какъв е тоя Здравко Димитров на мястото на Паулиньо той ли ще решава мача... всъщност със сигурност ше го реши, но в полза на славия Рейтинг: 2 0

Теле на 100 чикии
(Гост) 38
отговор
18 октомври 2020 | 19:53

ВАЖНО Е ЛАШКАНЕТО НИ ОТЗАД! ДАЛИ ЩЕ Е ШКЕМБЕТО НА ВЕНЦИ ИЛИ ШИШИ,НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.. ШКЕМБЕ ДА ЧУСТВАМЕ ОТЗАД Е ВАЖНО! Рейтинг: 4 1

Тричкоо
(Гост) 37
отговор
18 октомври 2020 | 19:53

Пиша живите мъртви излиза ми левски.. Рейтинг: 4 1

cska umre
(Гост)
18 октомври 2020 | 19:55

ПИША ЦСКА ИЗЛИЗА МИ ЛИТЕКС Рейтинг: 3 1

Ще има ли
(Гост) 36
отговор
18 октомври 2020 | 19:52

ВАР, очаква се много оспорван мач?Вратаря на единия отбор може да е дядо на половината отбор на другите! Рейтинг: 5 0

Норге
(Гост)
18 октомври 2020 | 19:54

Хахаха... Рейтинг: 2 0

Норге
(Гост)
18 октомври 2020 | 19:55

А другия е одрал кожата и килата на Шиши. Рейтинг: 0 0

САМО В СВЕТА НА МЕЧТИТЕ
(Гост) 35
отговор
18 октомври 2020 | 19:51

ЦИГАНЕТО ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ЩЕ ПРАВИ ПРОБИВИ И ЩЕ ЗАТРУДНЯВА ГОШО ПЕТКОВ Рейтинг: 2 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
До НОРГЕ
(Гост) 33
отговор
18 октомври 2020 | 19:49

г-н НОРГЕ! ИСКАМ ДА ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМ И ИЗКАЖА МОИТЕ НАЙ - ИСКРЕНИ УВАЖЕНИЯ И СИМПАТИИ КЪМ ВАС ! СЛЕДЯ ВАШИТЕ ПОСТОВЕ ОТДАВНА, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ С ОСТРОУМИЕ И НЕПОВТОРИМОСТ.! ГЕНИАЛНОСТ БЛИКА ОТ ТЯХ!! ТОВА НЕ СА ПРОСТО МОИ НАБЛЮДЕНИЯ ... А ФАКТИ !!! ПОТЕНЦИАЛНА ВРОДЕНА СПОСОБНОСТ ИЗВИРА ОТ ВАС , ДА ПРАВИТЕ ИЗВОДИ И УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЪРХУ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ !!! ЗНАНИЯ И ОПИТ И ВИСОКА СТЕПЕН НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ КИПИ ВЪВ ВАС !! &. & МАМА.... ТИ" ДЕ - БА" - >>ИЗТРЕЩЕЛ СТАРЕЦ ПОМАШКИ ! ТИ СИ ОЛИГО БЕ СЕЛЯНЧЕ БЕДНО! НА ВСИЧКО ОТГОРЕ И БЕЗДЕТЕН ПЕ - ДЕ - РА - С! УМРИ В НИЩЕТА БЕ ЗЛОБОООооооо. ТИ СИ НАЙ - ПРОСТИЯТ ТЪПАНАР В МОНТАНСКО.! КОГАТО И ДА ТЕ ПРЕБИЯТ.. ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО !!! УТРЕПКА.. СМРЪДЛЬО. Рейтинг: 1 1

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Форумния мишЛЕЕЕФСКИ
(Гост)
18 октомври 2020 | 19:51

ДА ,ВЗЕ МИ ДУМИТЕ ОТ УСТАТА! ЧАКАЙ ДА НАМЕРЯ БОНКАТА НА ШИШИ,И ПОСЛЕ ЩЕ ПОГОВОРИМ КОЙ КОЙ Е! Рейтинг: 2 1

Свинееб
(Гост)
18 октомври 2020 | 19:52

Ха ха ха ха, как го преебаа помачето тъпо Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Групата на Славия за дербито с Левски
                
                
                  Групата на Славия за дербито с Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  На "Герена" се изсмяха на информация за милионна оферта към Стаси
                
                
                  На "Герена" се изсмяха на информация за милионна оферта към Стаси

                 
                
              

              

                
                  
                  Закъсалите Левски и Славия кръстосват саби в поредното издание на най-старото столично дерби
                
                
                  Закъсалите Левски и Славия кръстосват саби в поредното издание на най-старото столично дерби

                 
                
              

              

                
                  
                  Партизан (Червен бряг) пусна билети за мача с Левски и посвети видео на предстоящата среща
                
                
                  Партизан (Червен бряг) пусна билети за мача с Левски и посвети видео на предстоящата среща

                 
                
              

              

                
                  
                  В началото на годината "сините" отказали над 2 млн. лева за Стаси
                
                
                  В началото на годината "сините" отказали над 2 млн. лева за Стаси

                 
                
              

              

                
                  
                  Обявиха отчета за приходите и разходите в Левски за август и септември
                
                
                  Обявиха отчета за приходите и разходите в Левски за август и септември

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






За националния отбор на България или когато ...
15 октомври 2020

Поредна порция неуспешни мачове на националния отбор на България и старата полемика на нов глас - рестарт на футбола, тотална промяна, подмладяване, треньорът и играчите не стават. Общо взето това е картината в ...









							
							
						

						
						






Десподов: Разбирам феновете, но не съм предал ...
16 октомври 2020

Националът  Кирил Десподов беше представен от Лудогорец. Крилото, който идва под  наем от Каляри, говори за първи път за гневната реакцията на феновете на  бившия си клуб ЦСКА-София. Футболист №1 на България за 2018 ...









							
							
							
						


          

            

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                  Борисов: Ремонтираме много пътища в Родопите, с което ще се подобри средата за живот
                
                
                  Борисов: Ремонтираме много пътища в Родопите, с което ще се подобри средата за живот

                
              

              

                
                  Поредна вечер на антиправителствени протести в София
                
                
                  Поредна вечер на антиправителствени протести в София

                
              

              

                
                  Москов: Дотук управлението не се е справило с COVID кризата, защото обществото е разделено на две
                
                
                  Москов: Дотук управлението не се е справило с COVID кризата, защото обществото е разделено на две

                
              

              

                
                  Патоанатом: Кръвната група има отношение към протичането на COVID-19
                
                
                  Патоанатом: Кръвната група има отношение към протичането на COVID-19

                
              

              

                
                  Проф. Кожухарова: Не допускам болничните легла да не достигат в България
                
                
                  Проф. Кожухарова: Не допускам болничните легла да не достигат в България

                
              

              

                
                  Кристалина Георгиева: Очаква ни влошаване на стандарта на живот
                
                
                  Кристалина Георгиева: Очаква ни влошаване на стандарта на живот

                
              

              

                
                  Стотици хиляди по площадите във Франция в памет на убития учител 
                
                
                  Стотици хиляди по площадите във Франция в памет на убития учител 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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