Тенис Невероятният Рубльов завоюва четвърта титла за сезона 18 октомври 2020 | 18:59 Прочетена 459 0



копирано

Андрей Рубльов спечели титлата на турнира по тенис в руския град Санкт Петербург с награден фонд от 1.399 милиона долара. Поставеният под номер 3 представител на домакините победи на финала седмия в схемата Борна Чорич (Хърватия) със 7:6(5), 6:4 за 1:40 часа. 22-годишният Рубльов, който е номер 10 в световната ранглиста, постигна четвърта победа в четири мача срещу Чорич и завоюва шести трофей в кариерата си от АТП.



Make that 4 titles in 2020 for @AndreyRublev97!



He delights the home crowd in by defeating Coric 7-6(5), 6-4.@Formula_TX | #spbopen pic.twitter.com/fBDNYxgQF9 — ATP Tour (@atptour) October 18, 2020 В първия сет се игра без пробиви, а в тайбрека хърватинът поведе с 5:2. Рубльов обаче спечели следващите пет поредни точки и направи обрат. В първия сет се игра без пробиви, а в тайбрека хърватинът поведе с 5:2. Рубльов обаче спечели следващите пет поредни точки и направи обрат. Във втория сет руснакът спечели подаването на съперника си в петия гейм, което се оказа достатъчно, за да спечели мача.



Чорич загуби за втора поредна година на финала на надпреварата, след като през 2019-а отстъпи пред руснака Даниил Медведев.



Rublev is St. Petersburg champion pic.twitter.com/curDF3yn8U — tennis gifs (@tennis_gifs) October 18, 2020 Турнирът в Санкт Петербург се провежда от 1995 година насам и за шести път се печели от представител на домакините. Останалите руски тенисисти с титли са Евгени Кафелников (1995), Марат Сафин (2000, 2001), Михаил Южний (2004) и Медведев (2019). Турнирът в Санкт Петербург се провежда от 1995 година насам и за шести път се печели от представител на домакините. Останалите руски тенисисти с титли са Евгени Кафелников (1995), Марат Сафин (2000, 2001), Михаил Южний (2004) и Медведев (2019). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 459 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1