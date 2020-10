Колоездене Тао Харт с първа победа в голяма обиколка 18 октомври 2020 | 18:03 Прочетена 108 0



"It's a coming-of-age for the man from east London!"



It's Tao Geoghegan Hart's maiden stage win at a Grand Tour and a fifth at the 2020 Giro d'Italia for @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/zSgxyPnfCb — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 18, 2020

Харт беше най-свеж на последната от общо четири височини и изпревари колоездачите на "Сънуеб" Вилко Келдерман и Джей Хиндли, които допълниха подиума. Британецът пресече финалната линия с време от 4 часа, 58 минути и 52 секунди. Холандецът Келдерман пресече финиша две секунди по-късно, а още две след това това стова стори и австралиецът Хиндли. Четвърти на 37 секунди дойде носителят на "розовата фланелка" Жоао Алмейда.

#BREAKING Britain's Tao Geoghegan Hart wins #Giro d'Italia 15th stage as Portugal's Joao Almeida retains the overall leader's pink jersey



@AFPphoto pic.twitter.com/W78V0zFlwE — AFP Sport English (@AFP_Sport) October 18, 2020

Преднината на португалеца на върха в генералното класиране обаче се стопи до само 15 секунди пред Келдерман преди заключителните шест етапа в третата седмица на "Джирото". Полякът Рафал Майка и австриецът Патрик Конрад допълниха шестицата в днешния етап, а фаворитът на домакините Винченцо Нибали остана десети, като така загуби още около минута от Алмейда. В подреждането за "розовото трико" след Алмейда и Келдерман трети излезе Хиндли на 2:56 минути зад Алмейда.



На секунда зад него е Тао Харт, а испанецът Пейо Билбао, който стартира днешния етап като трети в подреждането, вече е пети на 3:10 минути зад лидера. Добрата новина за домакините от Италия е, че Джовани Висконти поведе в класирането при катерачите. Италианецът беше много активен в началото на етапа и от вторник ще носи "синята фланелка", взимайки я от гърба на португалеца Рубен Герейро.



