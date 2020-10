Глътка въздух за Химки - Швед и още трима се завръщат

Химки най-сетне ще може да си поеме глътка въздух. След като отборът на старши треньора Римас Куртимайтис бе ударен последователно от контузии и заразени с COVID-19 баскетболисти, днес от клуба обявиха, че четирима играчи се завръщат в състава и попадат в групата на тима за утрешния мач срещу Астана от ВТБ Лигата.

@Shved23, @janis_timma, @Jmickey_02 и Женя Воронов вернулись в состав! / Great news as Alexey Shved, Janis Timma, Jordan Mickey and Evgeny Voronov return to the squad!

