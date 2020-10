Зенит (Казан) и Алекно спряха победния път на Кузбас и Вербов в Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

подробности матча #ЗенитКазаньКузбасс, комментарии главных тренеров и игроков команд на нашем официальном сайте: http://kuzbass-volley.ru #ВККузбасс #ВремяСильных

A post shared by ВК Кузбасс (@kuzbassvolley) on Oct 17, 2020 at 12:03pm PDT