НБА Кауай Ленърд с конкретни искания към ръководството на Клипърс 18 октомври 2020 | 16:01 Прочетена 351 0



копирано

Лидерът на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленърд е поискал промени в състава на калифорнийския клуб за следващия сезон. Според Стивън Ей Смит двукратният шампион е пожелал ръководството на тима да се погрижи за позицията плеймейкър и да набави играч, който да разполага с добра стрелба и да води нападенията на отбора. “Клипърс очевидно се нуждаят от плеймейкър и Кауай Ленърд е поискал такъв в личен разговор с ръководството на тима. Кауай не иска Патрик Бевърли да бъде разкаран от отбора, напротив - той е специалист в защита, който може да опонира на съперниковите гардове. В случая, те се нуждаят от плеймейкър, който да може да води нападенията на отбора и да притежава стрелба в арсенала си”, заяви Смит в поредния епизод на предаването First Take. Kawhi Leonard has 'privately clamored' for the Clippers to land a point guard, per @stephenasmith



"They clearly need a point guard. Everybody knows it and Kawhi Leonard privately has clamored for one." pic.twitter.com/ixCfZQGoi4 — NBA Central (@TheNBACentral) October 18, 2020 Както е известно, Клипърс отпаднаха безславно от плейофите на НБА, след като бяха елиминирани от Денвър Нъгетс след обрат от 1-3 до 4-3. След това старши треньорът Док Ривърс бе уволнен, а на негово място бе назначен досегашният асистент на отбора Тайрон Лу. В момента Клипърс разполагат със само двама играчи, които могат да играят на позицията пойнт гард - Патрик Бевърли и Реджи Джаксън.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 351 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1