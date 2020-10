Алекс Ринс донесе първи успех за Suzuki в MotoGP през 2020 година

Алекс Ринс (Suzuki) донесе първи успех за японския производител от началото на сезона в MotoGP, след великолепно каране по време на Гран При на Арагон. Втори в първото от две поредни състезания на пистата „Арагон“ остана Алекс Маркес (Repsol Honda), за когото това е второ поредно второ място след като и в Гран При на Франция преди седмица той бе подгласник на победителя.

The only thing that went wrong all day! @Rins42 needs a push back to the pits! #AragonGP pic.twitter.com/PTG66rRF3e — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

Трети в днешната надпревара финишира Жоан Мир (Suzuki), като по-важното за испанеца е, че той поведе в генералното класиране при пилотите, след като лидерът преди днешното състезание Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) след като французинът, който потегли от пол-позишън изпитваше огромни затруднения с баланса на своя мотоциклет през цялата надпревара.

The frustration says it all!



It's just a remarkable that @FabioQ20 was able to ride after that FP3 crash yesterday!



A valiant ride through the pain! #AragonGP pic.twitter.com/WQZSZbJKbM — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

Днешния успех за Ринс бе изключително важен, тъй като на „Льо Ман“ преди седмица той допусна грешка и отпадна от състезанието, в което той бе един от най-бързите пилоти на мокрото френско трасе. А днес той стартира от едва десето място, но направи страхотно потегляне и още в първите турове влезе в петицата, след което много бързо се справи с пилотите пред себе си и още в осмата от 23 обиколки пое водачеството от Маверик Винялес (Yamaha). Веднъж излязъл начело Ринс не изпусна лидерството, въпреки силното напрежение, на което той бе подложен от Маркес в заключителните турове.

The celebrations say it all!



Listen to how much that means to @Rins42! #AragonGP pic.twitter.com/6oyUde3QJ5 — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

Куартараро с героичен пол-позишън на "Арагон"

Най-близкият преследвач в шампионата на Куартараро Жоан Мир (Suzuki) ще потегли от шестата позиция на стартовата решетка, което ще направи испанеца голям претендент за днешната победа, тъй като традиционно той и неговия съотборник Алекс Ринс правят много силни финални турове. А този уикенд Мир потегля и от втора редица, което се случва за едва втори път този сезон. Предишният такъв случай бе Гран При на Щирия, което испанецът бе на път да спечели, но състезанието на „Ред Бул Ринг“ бе прекъснато и пилотът на Suzuki нямаше същото темпо след рестарта.

Състезанието на „Арагон“ бе пропуснато от Валентино Роси (Yamaha), който в навечерието на състезателния уикенд на испанското трасе даде положителен тест за COVID-19, който няма да му позволи да вземе участие и в двете надпревари на испанското трасе.

Today will see the first Grand Prix without a premier class champion on the grid since 1999!



The 2020 champion is on the grid somewhere though...but who? #AragonGP pic.twitter.com/S76dKYePOF — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

Старт на състезанието! Най-добро потегляне направи Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), но италианецът не успя да спре навреме за първия завой, което позволи на Винялес и Куартараро до го изпреварят. До края на първия тур Морбидели се пробва да си върне второто място от своя съотборник, но маневрата му не бе успешна.

LIGHTS OUT AT ARAGON!



Sensational start from the three Yamahas! #AragonGP pic.twitter.com/rT1UYO6GFy — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

В края на първата обиколка преднината на Винялес пред колоната бе цели 0.7, като това бе най-силната първа обиколка за испанеца този сезон.

Причина за това светкавично темпо, което Винялес налага в началото е неговият избор на меки предна и задна гума, сравнено по-твърдите на своите съперници. Подобен избор направи и Мир, който след два тура се движеше пети.

След първоначалното малко откъсване на Винялес, Куартараро започна да стопява преднината на испанеца, след като неговата средно твърда предна гума влезе в оптимална работна температура, което позволи на французина да скъсява по 2-3 десети на обиколка на лидера.

Куартараро обаче бе поставен под огромно напрежение от стартиралия девети Ринс, което позволи на Винялес да си върне част от загубената преднина в четвъртата от общо 23 обиколки.

Пресата от страна на Ринс даде резултат и испанецът успя да изпревари френския си съперник в последния завой на петата обиколка. Това стана, след като Куартараро отвори твърде много кривата, която образува последните два завоя на испанското трасе.

Само за една обиколка Ринс успя да се залепи за ауспуха на Винялес, след като направи обиколка с над 6 десети по-бърза от тази на пилота на Yamaha.

Битката за третото място между дуото на Petronas Yamaha SRT във финалния сектор на обиколката, позволи на Мир да изпревари и двамата, след като Куартараро бе твърде агресивен в своята защита срещи Морбидели и двамата отвориха вратата на испанеца в последните два завоя.

Края на осмата обиколка бе и моментът, в който Ринс поведе колоната. Маневрата отново се случи на последните два завоя и отново много външната траектория на пилота на Yamaha позволи на Ринс да поведе. В същото време, Алекс Маркес (Repsol Honda), се възползва от третата поредна грешка на Куартараро във финалните две криви и успя да свали лидера в шампионата до шестото място.

Пропадането в класирането на Куартараро продължи, след като в 11-та обиколка французинът загуби позиция и от Такааки Накагами (LCR Honda) и веднага бе подложен под напрежение от Джак Милър (Pramac Ducati) и Андреа Довициозо (Ducati).

@alexmarquez73 is on an absolute charge!



The @HRC_MotoGP rider is up to fourth and the fastest man on track! #AragonGP pic.twitter.com/BrBTJr9avQ — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

А най-бърз от лидерите в средата на дистанцията бе Маркес, който само в 12-я тур свали половин секунда от преднината на Мир и веднага подложи своя сънародник под напрежение за последното място на подиума.

Мир и Маркес успяха да минат пред Винялес в края на 13-та и началото на 14-та обиколки. Първо Мир отново с маневра в последните два завоя мина пред лидерът от старта на надпреварата, а Маркес спря много по-късно от пилота на Yamaha за първата крива и успя да го изненада.

Лошият ден за Куартараро на „Арагон“ продължи и в 14-та обиколка той се смъкна до позиция извън първите 15, което почти сигурно ще му коства лидерството в шампионата.

It's all going wrong for @FabioQ20!



The pole man is about to drop out of the points!!! #AragonGP pic.twitter.com/GidKi5xbii — MotoGP™ (@MotoGP) October 18, 2020

В същото време в битката за днешната победа започна да се заплита, тъй като малко по малко Мир и Маркес стопяваха аванса на Ринс и осем тура преди финала тримата бяха вече в група.

В края на 18-та обиколка, Маркес успя да се изкачи до второто място. Маневрата, която испанецът приложи срещу Мир бе идентична с тази, която пилотите на Suzuki прилагаха в началото на състезанието срещу Куартараро и Винялес.

Пилотът на Repsol Honda моментално настиган второто Suzuki, като бе по бърз с близо половин секунда спрямо Ринс в 19-я тур.

Предимство за Маркес във финалните турове е неговият избор за по-твърда предна гума, която му дава по-голяма стабилност в края на състезанието.

Край на състезанието! Ринс финишира на косъм пред Маркес, докато Мир пое лидерството в световния шампионат след третото си място днес и 17-то на Куартараро.