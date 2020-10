Зимни спортове Триумф за младото поколение на старта на Световната купа в Зьолден 18 октомври 2020 | 15:33 - Обновена Прочетена 67 0



20yo Braathen smashed rest of rivals at kick-off #fisalpine opening in #Solden! Looking forward to the next competition soon pic.twitter.com/6uUs1eujlQ — Maciek (@mandzurianin) October 18, 2020 20-годишният Лукас Бротен стана едва вторият норвежец в историята на Световната купа с триумф в първия старт (гигантски слалом) за сезона в австрийския зимен център Зьолден. Единственият такъв предишен случай беше през 2007-ма, когато състезанието спечели легендата Аксел Лунд Свиндал, а сега Норвегия се гордее с новия си любимец. Бротен спечели с общо време 2:14.41, като беше пети след първия манш, но отвя конкуренцията във втория. Най-сериозният му противник се оказа 23-годишния швейцарец Марко Одермат, който остана само на 0.05 секунди от първата позиция. Трети финишира водача от първия манш Джино Кавицел, който по-скоро се стремеше да се качи на подиума за първи път в кариерата си и успя да го направи с крайно изоставане 0.46 секунди. Само 0.03 по-бавен се оказа един от фаворитите в Световната купа Алекси Пентюро. Lucas Braathen the newest Norwegian Viking. 20-yr-old steals the show in @soeldencom. 5th after 1st Run, wins by .05., 1st WC victory. Lucas: "Mental side, I went for it. I'm not here for 5th place."#norway pic.twitter.com/bzEcMczJ8h — Brian Pinelli (@Brian_Pinelli) October 18, 2020 Носителят на малкия кристален глобус в гигантския слалом и шампион в Световната купа Хенрик Кристофершен отново не можа да се представи на най-високото си възможно ниво в Зьолден и остана пети с равно време (0.56) с швейцареца Лоик Меяр. Топ 10 допълниха Зан Краньец, Лейф Кристиан Нестволд-Хауген, Тибо Фавро и Лука де Алипрандини.

