Дерик Роуз отново е цел на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс не успя да си уреди услугите на гарда на Детройт Пистънс Дерик Роуз в началото на годината, но според източник от НБА в момента има отворена вратичка към евентуална сделка между двата отбора. Генерален мениджър на тим от Източната конференция, пожелал анонимност, сподели каква е ситуацията с възможното привличане на Роуз в Лос Анджелис.

“И двете страни не бяха склонни да осъществят сделка през януари”, споделя генералният мениджър, цитиран от Heavy.com. “Според мен Лейкърс не искаха да правят сериозен ход, защото мислеха, че ще си намерят по-добра оферта чрез пазара за свободни агенти. От другата страна Пистънс не искаха да се разделят с Дерик, защото той беше щастлив там. За Лейкърс Роуз беше страничен вариант - щяха да участват в потенциална сделка, само ако Клипърс, Бъкс или Нъгетс също направят крачка към него. Така че интерес имаше, но не беше сериозен. Сега всичко е различно - и двете страни са в състояние да сключат сделка”, добавя източникът.

A Derrick Rose trade to the Lakers is a lot more likely to happen this offseason than it was during the trade deadline, per @SeanDeveney



LA decided against a Rose trade last February because they predicted a strong buyout market and didn’t want to force a trade. pic.twitter.com/XnRK4RbEm4