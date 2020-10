Други спортове Проект стимулира спорта в малките населени места 18 октомври 2020 | 15:04 Прочетена 54 0



Мултиспортен комплекс, който да стимулира спорта в малките населени места в Европа, ще бъде разрботен в рамките на проект „BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation”, в който участват организации от България, Литва и Словения. Първата среща по проекта се проведе на 17 октомври. На нея присъстваха представители на координатора на проекта Атлетически клуб КЛАС-Костенец, както и на партньорите от Българска асоциация за развитие на спорта (България), Спортен клуб по лека атлетика Биржай от Литва (Birzai lengvosios atletikos sporto klubas) и Спортен институт в Айдовшчина, Словения (The Ajdovšina Sports Institute). На срещата бяха обсъдени бъдещите срещи в условия на епидемиологична обстановка, планувани за периода до 31 декември 2021 г. Участниците бяха запознати с детайлите на проекта, както и за изискванията, които от Европейския съюз поставят пред спортните организации за реализиране на съфинансирани програми и проблемите, които пандемията от COVID-19 налага на Стария континент. Проектът “BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation” е съфинансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз. “BeRURALactive” ще развива физическите способности на подрастващите в малките населени места чрез занимания в различни спортове. Ще се разработи иновативен мултиспортен комплекс, който ще позволи на децата от селските райони да бъдат активно включени в спортни дейности по време на ваканциите си и по този начин да бъдат вдъхновени да продължат да се занимават със спорт. Повишената физическа активност ще подпомогне намаляването на затлъстяването, което засяга поне един на шестима възрастни и едно на осем деца на възраст 7-8 години в страните от Европейския съюз. 28% от населението на ЕС живее в селските райони, а децата, родени и растящи там, имат ограничени възможности за спорт. Обикновено има до два или три вида спорт в такива зони, не рядко и нито един. Методологията, която проектът ще разработи, ще бъде отличен начин за увеличаване на предлаганите спортни услуги за децата от малките населени места в Европа. Иновативният мултиспортен контекст ще позволи на местните деца да участват активно в спортни дейности по време на ваканциите си и да практикуват няколко спорта - както индивидуални, така и колективни - лека атлетика, футбол, плуване, баскетбол, тенис, неформални образователни дейности чрез спорт. Един от най-добрите начини за развитие на социалните умения на детето е чрез включване в спорта, особено в колективните. Запознаването с нови идеи, изслушането на другите като част от групата и използването на комуникацията за решаване на проблеми чрез работа като екип са само част от нещата, които децата учат от участието си в спорта. Индивидуалните спортове ще дадат възможност за показване на лидерските умения на децата. В мултиспортния комплекс са включени неформалните образователни дейности чрез спорт, както и традиционните спортове на участващите държави. Децата усвояват житейските преживявания чрез игри и са подготвят за живота чрез игри. И двете, и играта, и спортът развиват физически, когнитивни, емоционални и социални умения. Физическите предимства на спортуването са добре познати. Мултиспортният комплекс, който проектът ще развие, ще бъде увлекателен начин децата да спортуват в свободното си време. Те ще могат да избират любимия си спорт и да се съсредоточат върху него, когато е възможно в по-натоварените си дни. С помощта на комплекса спортът ще намали стреса и ще увеличи психичното здраве, като активизира децата по-активно. 0



