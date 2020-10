Програма на плейофите за сформиране на първа и втора осмица в Суперлигата по волейбол, сезон 2020/2021:

View this post on Instagram

"Нефтохимик 2010", "Хебър" и "Добруджа 07" се класираха директно за първата осмица на Суперлигата за мъже след мачовете в три от четирите квалификационни групи. Интригуващите битки продължават! @neftochimic.volley @hebarvolley @dobrudja07 . . #nvlSuperL #nvl #volleyball

