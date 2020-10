Yamaha окупира подиума в суперпол състезанието на "Ещорил"

Топрак Разгатьоглу (Yamaha), Гарет Герлоф (GRT Yamaha) и Михал ван дер Марк (Yamaha) осигуриха пълна окупация на подиума от страна на японския производител в суперпол състезанието от последния състезателен уикенд за сезона в Световния супербайк шампионат (WSBK) на пистата „Ещорил“.

The first-ever Yamaha 1-2-3 in #WorldSBK! An incredible Estoril Superpole Race saw @PataYamahaWSBK's @toprak_tr54, @GRTYamahaWSBK's @garrettgerloff and @mickeyvdmark lockout the podium positions with superb performances from all three!#YamahaRacing | #EstorilWorldSBK | #WeR1 pic.twitter.com/4swHLAQwMW