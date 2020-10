Джокович зарадва дечица в Белград (видео)

Световният №1 Новак Джокович даде урок по тенис на дечица в Белград. Носителят на 17 титли от “Големия шлем” разхождаше кучето си, когато срещна малчуганите и не ги подмина.

Not often you see the #1 tennis player in the world giving lessons to kids in the neighborhood while out walking his dog in Belgrade! @DjokerNole is an absolute class act on and off the court! @atptour @novakfoundation #humanity pic.twitter.com/UYY5boOZ1J