Красавица едва не контузи звезда от НБА

Баскетболистът на Далас Маверикс Лука Дончич отърва тежка контузия по време на ваканцията си. 21-годишният гард и изкусителната му приятелка Анамария Голтес отмарят на гръцкия остров Миконос след края на сезона в НБА. Красавицата, която е с година по-голяма от любимия си, публикува видео, което смути феновете. На кадъра се вижда как тя и Лука падат акробатично в басейна.

“Внимавай с глезена му”, “Моля те, не го наранявай”, “И това ако не е фаул”, са само част от коментарите на последователите на Анамария, която още от 2013, когато е на 15 г., дефилира по модните сцени в Словения. Година по-късно се запознава и влюбва в Дончич.

Двамата обичат Гърция, където бяха и миналото лято. Сега отново се наслаждават на слънчевите лъчи, а Анамария не спира да публикува предизвикателни снимки.

IT’S AVAILABLE My workout plans are ready fo you Check out my bio or https://t.co/YAqppFiqEd to be one of the first ones to train with me Let’s get fit together!! #iAManamaria pic.twitter.com/IQfBGNXhcR