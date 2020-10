Колоездене Филипо Гана отново показа, че най-добрият "часовникар" в света с победа в Джиро д'Италия 17 октомври 2020 | 18:05 Прочетена 215 0



Състезателят на "Инеос" измина 34,1 километра индивидуално по часовник от Конеляно до Валдобиадене за 42 минути и 40 секунди. Италианецът остави на 26 секунди зад себе си австралийския ветеран и свой съотборник Роан Денис. Тройката допълни младият американец Брандън МакНълти на 1:09 минути зад Гана.

Filippo Ganna triumphs again.

Watch now the Last Km of Stage 14!



Ancora un trionfo per @GannaFilippo.

Guarda l'ultimo km della Tappa 14!#Giro pic.twitter.com/6DsrDlnKM4 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 17, 2020

Големият герой на деня обаче бе лидерът в генералното класиране Жоао Алмейда от "Декьонинк-Куик Степ". Португалецът финишира шести на 1:31 минути зад Филипо Гана и по този начин отвори преднина от 56 секунди пред втория Вилко Келдерман (Нидерландия) в подреждането за "розовата фланелка".

He is on the last climb. Come on, @JooAlmeida98! Push your limits!#Giro #WayToRide pic.twitter.com/9jcZaeGJPx — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 17, 2020

Трети на 2:11 минути е испанецът Пейо Билбао, а с подиума си днес МакНълти се изкачи до четвърто място в подреждането на 2:23 минути зад Алмейда. Любимецът на италианската публика Винченцо Нибали е пети на 2:30 минути, а на още 3 секунди по-назад са полякът Рафал Майка и италианецът Доменико Поцовиво.



За 24-годишния Гана това е трети етапен успех в тазгодишното издание на "Джирото", като той победи и в откриващия първи етап по часовник, както и в петия етап.



