Бокс Ломаченко срещу Лопес: може ли забележителният украинец да загуби? 17 октомври 2020 | 17:46 - Обновена Прочетена 601 0



копирано



Have you ever seen Loma like this before a fight!?



Vasyl Lomachenko stormed to the scales and then went straight over to Teofimo Lopez for an INTENSE face off (via @ESPNRingside, @trboxing) pic.twitter.com/c43hu9Jrri — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 16, 2020 Боксът съвсем изостана от ММА (най-вече UFC) по отношение на вълнуващи събития в условията на пандемия, но най-накрая феновете на "сладката наука" ще могат да очакват истинско зрелище. Естествено, часовата разлика ще попречи на повечето български фенове да се насладят на живо на битката между Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, чиято основна бойна карта започва в 6 сутринта в неделя. Двамата се очаква да излязат на ринга не преди 7:30-8:00. Четирите световни боксови федерации могат да бъдат с основание обект на подигравки и обвинения в задкулисни игри и корупция, но когато всичките четири шампионски пояса са заложени на един-единствен двубой, е ясно, че предстои нещо наистина специално.





Vasyl Lomachenko fixed a glare on Teofimo Lopez every time he spoke at their press conference…



[ @TRBoxing] pic.twitter.com/nCOnEN2DHC — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 15, 2020 Защото наистина Ломаченко (14-1, 10 КО) и Лопес (15-0, 12 КО) ще определят истинския и неоспорим крал на лека категория. Ще видим ли потвърждение на клишето, че по-големият физически боксьор (Лопес) ще надделее или пък отново бързината и величествените умения на боеца с по-малки размери ще се окаже решаващ? Опитът е на страната на Ломаченко, а и не само. Той вече се е доказал срещу величествената опозиция на бойци като Гийермо Ригондо, Гари Ръсел, Хорхе Линарес и Николас Уолтърс. Двукратният олимпийски шампион се е изправял и е побеждавал всевъзможни различни стилове, които са практикували съперниците му.



23-годишният Лопес е много по-непознат на голямата сцена, защото единствено Ричард Коми от визитката му с опоненти досега може да бъде сметнат за достоен, докато другите са от типичната порода "боксови круши", сложени за постигане на желания ефект от трупане на победи.



Феновете на Лопес се надяват, че той ще успее да довърши това, което Хорхе Линарес започна. Линарес повали в нокдаун Ломаченко в седмия рунд на битката им и имаше своите моменти, макар да бе тотално надигран и "надбоксиран" от украинския майстор. Недоброжелателите на Лома се надяват Лопес да има по-голям успех, тъй като е смятан за по-бърз, по-свеж, по-наперен и по-експлозивен от Линарес.



Въпросът е обаче дали Лопес ще може да издържи на многобройните комбинации на Ломаченко, тъй като досега в кариерата си не е трябвало да изтърпява сериозни удари срещу себе си. Украинската машина пък има на своя страна големия си опит и интелект, но остава да видим дали силата му ще бъде фактор в тази теглова категория.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 601 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1