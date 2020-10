В НБА се заговори за сделка между Оклахома и ЛА Лейкърс, касаеща Крис Пол

Радостта на Лос Анджелис Лейкърс от спечелването на титлата за прекалено дългия сезон 2019/20 все още не е приключила, но ръководството на тима трябва да впрегне усилия по подготвянето на състава за следващата кампания. Според Bleacher Report, които се позовават на източници от НБА, Крис Пол би искал да се завърне в Лос Анджелис, но този път в Лейкърс.

“Крис Пол би се зарадвал да се завърне в Ел Ей, защото това би било сбъдната мечта за него”, споделя член от ръководството на отбор от Източната конференция пред B/R. “Знам, че ЛеБрон му вярва и съм сигурен, че той ще си пасне много добре в Лейкърс. Изглежда като рисково действие, но понякога трябва да правиш сериозни ходове, за да ставаш по-добър. Уориърс ще бъдат по-добри следващия сезон, Клипърс вероятно също ще се подобрят, Нъгетс в никакъв случай не трябва да бъдат отписвани… Очевидно е, че привличането на играч като Крис Пол не трябва да подлежи на въпрос. Не знам дали ще се случи, но ако съм на мястото на Лейкърс или Леброн, веднага бих натиснал спусъка по сделката”.

According to a league executive on the possibility of the Lakers pursuing a Chris Paul trade;



"Chris Paul would love to come back to L.A. I know it would be a dream come true for Chris...I know LeBron loves and trusts him, and he would be a good fit."



- (Via @EricPincus) pic.twitter.com/esg7sat1VT