Джони Рей си осигури 6-та поредна титла в Световния супербайк шампионат

Джонатан Рей (Kawasaki) спечели своята шеста поредна титла в Световния супербайк шампионат (WSBK), след като финишира четвърти в първото състезание от последния състезателен уикенд за сезона на португалската писта „Ещорил“.

След драматична квалификация, в която и двамата претенденти за титлата Рей и Скот Рединг (Ducati) се озоваха на земята в рамките на първите пет минути и трябваше да потегля съответно 15-ти и 21-ви, северно-ирландецът направи много силен старт и още във втората обиколка вече бе в топ пет. За разлика от него, шампионът в Британския супербайк шампионат (BSB) за миналата година успя да се изкачи до едва 14-та позиция в първите турове.

6 corners, 8 places WHAT A RECOVERY @jonathanrea @KRT_WorldSBK Can you script this? #EstorilWorldSBK pic.twitter.com/5QmMipPIwc

Това обаче не бе от значение, тъй като в шестия тур на състезанието машината на Рединг се повреди и той бе принуден да прекрати своето участие. Това отпадане за британеца гарантира титлата на Рей, тъй като за да остана в борбата за титлата, пилотът на Ducati се нуждаеше от задължителна победа днес и много слабо класиране за своя съперник.

What a shame for @Reddingpower



The fight for the championship is over. #EstorilWorldSBK pic.twitter.com/vxwgLIwSf0