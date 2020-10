Куартараро с героичен пол-позишън на "Арагон"

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа своя четвърти пол-позишън от началото на сезона в клас MotoGP, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Арагон. Лидерът в световния шампион направи геройско каране в днешната квалификация, след като в сутрешната трета свободна тренировка той претърпя тежко падане и дори имаше съмнения за счупване в неговата лява бедрена кост.

Все пак въпреки сериозните болки французинът спечели квалификационната сесия с време от 1:47.076, с което остана на 0.046 пред своя бъдещ съотборник Маверик Винялес (Yamaha). Трети на стартовата решетка в утрешния ден ще се нареди Кал Кръчлоу (LCR Honda), който направи изненадващо силна квалификация на испанското трасе.

First front row of 2020 for @calcrutchlow!



The Briton splits the Yamahas at Aragon! #AragonGP pic.twitter.com/XAECZK5Jys — MotoGP™ (@MotoGP) October 17, 2020

От втора редици в надпреварата утре ще потеглят Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Джак Милър (Pramac Ducati) и основния преследвач на Куартараро в генералното класиране Жоан Мир (Suzuki). Третата редица пък ще бъде окупирана от Такааки Накагами (LCR Honda), Данило Петручи (Ducati) и Алейш Еспаргаро (Aprilia), а най-бавни във втората решителна фаза на днешната квалификация бяха Алекс Ринс (Suzuki), Алек Маркес (Repsol Honda) и Пол Еспаргаро (KTM), които ще заемат четвърта редица.

Останалите места на стартовата решетка ще бъдат заети от Андреа Довициозо (Ducati), Брад Биндър (KTM), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Франческо Баная (Pramac Ducati), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Брадли Смит (Aprilia), Тито Рабат (Avintia Ducati) и Щефан Брадъл (Repsol Honda), които спечелиха своите места след участие в първите 15 минути на днешната сесия за място.

Надпреварата за Гран При на Арагон стартира утре в 16:00 часа българско време.