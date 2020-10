Европейски футбол Рейнджърс с втора поредна победа в дербито на Шотландия 17 октомври 2020 | 16:45 Прочетена 564 0



Нийл Ленън има някакво оправдание за загубата в първо дерби за сезона, тъй като той не можеше да разчита на няколко основни играчи поради наложена карантина след мачовете на националните отбори. Големият отсъстващ за “детелините” бе Одсон Едуард, който вчера се завърна от Франция. 22-годишният нападател има 6 отбелязани гола срещу вечния съперник.



25 years since Rangers have won back to back at Parkhead. A comfortable and dominant performance! pic.twitter.com/31lLCXHUcv — Rangers FC & Linfield FC (@bluesbrothers86) October 17, 2020

Изненадващо за Рейнджърс резерва остана Янис Хаджи, който се представя великолепно от началото на сезона. Това не попречи на тима да стигне за първи път от 2009 г. до втора поредна победа в дербито и втори пореден успех на “Селтик Парк” от 1997 г.



Рейнджърс заслужено стигна до успеха днес, след като надигра съперника си. В играта на “детелините” липсваше нужното темпо и в целия мач те така и не намериха ритъма си.



@RangersFC make it back to back wins at Celtic Park.



Steven Gerrard and his men are on the March this season! pic.twitter.com/xeszdIyoWN — SPORF (@Sporf) October 17, 2020

