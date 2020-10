Ел Чачо посреща Мини Чачо

Гардът на Олимпия (Милано) Серхио Родригес съобщи чудесни новини, засягащи семейството му. 34-годишният ветеран, който наниза 25 точки на бившия си отбор Реал Мадрид снощи, обяви на интервюто си след мача, че той и жена му - Ана, чакат още едно дете. Ел Чачо, какъвто е прякорът на испанеца, вече постави такъв и на бъдещото си дете - Мини Чачо. Серхио Родригес наказа Реал Мадрид (видео)

What a day for @SergioRodriguez!



Congratulations... 'Mini-Chacho' is on the way. pic.twitter.com/qAPXhOFo8f