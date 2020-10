Винялес остана лидер и след третата тренировка в Арагон

Маверик Винялес (Yamaha) завърши като лидер в общото класиране след първите три свободни тренировки преди Гран При на Арагон в клас MotoGP.

Заради студеното време рано сутринта на пистата „Арагон“, стартът на сесията бе забавен с един час. Това позволи на температурата на асфалта да се изкачи до 18 градуса в края на тренировката, като това позволи на голяма част от пилотите да подобрят своите вчерашни резултати. Въпреки това подобрение на времената, пилотите в десетка, които си осигуриха директно класиране за втората фаза на днешната квалификация останаха непроменени, макар и с леко разменен ред спрямо този от вчера.

Освен Винялес, място в решителните 15 минути на днешната сесия за място още си осигуриха и Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Пол Еспаргаро (KTM), Жоан Мир (Suzuki), Алекс Маркес (Repsol Honda), Такааки Накагами (LCR Honda), Алекс Ринс (Suzuki) и Алейш Еспаргаро (Aprilia).

А в заключителните минути на тренировката лидерът в световния шампионат Куартараро претърпя жестоко падане на 14-я завой на трасето, което наложи посещение на медицинския център. След преглед, французинът получи разрешение да продължи своето участие в първия от двата поредни уикенда на „Арагон“.

Именно падането на Куартараро бе и причината нито един от шестимата пилоти с мотоциклет на Ducati да не намери място в топ 10. От тях единствено Джак Милър (Pramac Ducati) постигна достатъчно добро време, но то бе изтрито от състезателния директор, тъй като в своя най-бърз тур, австралиецът премина през зона с жълти флагове, които бяха изкарани заради падането на лидера в шампионата.

Заради забавянето на сутрешните тренировки, квалификацията за ГП на Арагон ще започне по-късно от нормалното за европейските стартове, като първата част на сесията за място е с начален час 15:50 българско време.