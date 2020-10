Евертън - Ливърпул (съставите)

"Карамелите" стартираха по блестящ начин сезона и заедно с Астън Вила са тимовете, които не само нямат загуба, но са спечелили всичките си мачове в първенството. Разликата е, че бирмингамци са изиграли до момента три срещи, а Евертън четири.

Шампионите също започнаха добре и записаха три победи в първите си три мача. При това две от тях бяха срещу директни конкуренти за челните места – Челси Арсенал . След това обаче дойде шокиращият срив срещу Астън Вила и срамната загуба с 2:7 от Астън Вила, след която отборът е бекрайно мотивиран."Червените" са в серия от 22 мача във всички турнири без поражение в дербито. От последната победа на Евертън изминаха точно 10 години. Карло Анчелоти е направил две промени в сравнение с последния шампионатен мач. Алан Андре Гомеш започват за сметка на Том Дейвис Гилфи Сигурдсон . Новото попълнение Бен Годфри е на пейката за началото.Голямата новина в състава на Юрген Клоп е завръщането на Жоел Матип в центъра на отбраната. За германеца това е първи мач от началото на сезона. Тиаго Алкантара Садио Мане , които бяха дали положителни резултати на тестовете за коронавирус, заради което бяха поставени под карантина, също започват. Капитанът Джордан Хендерсън е възстановен от контузията си и е част от титулярния състав. Джо Гомес Жоржиньо Вайналдум и Диого Жото са на скамейката за началото. Наби Кейта е извън групата.Пикфорд, Дин, Коулман, Кийн, Мина, Алан, Дукуре, Гомеш, Родригес, Ричарлисон , Калвърт-Люин Адриан , Александър-Арнолд, Матип, Ван Дайк, Робъртсън, Фабиньо , Тиаго, Хендерсън, Мане, Салах, Фимино