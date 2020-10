CAS ще се произнесе по случая на Яноне в средата на ноември

Спортният арбитражен съд (CAS) в Лозана ще вземе своето решение по случая на състезателя от MotoGP Андреа Яноне в средата на ноември, това бе обявено от магистратите ден след изслушването на италианеца.

Както е известно „Маниака“ бе наказан с 18 месеца лишаване от състезателни права от Международната мотоциклетна федерация (ФИМ), след като той даде положителна проба за забранено вещество по време на Гран При на Малайзия през миналата година. Първоначалното наказание на италианеца бе за четири години, но то бе смекчено до само 18 месеца, след като той успя да докаже, че е приел забраненото вещество чрез консумация на заразено месо по време на уикенда в азиатската страна. Санкцията на Яноне влезе в сила със задна дата, като то ще изтече навреме за да може той да вземе участие още в откриващото сезон 2021 състезание, ако си намери пилотско място.

Press release from the Court of Arbitration for Sport. After eleven hours of hearings yesterday, they will make a decision on the Iannone case... in mid-NOVEMBER ‍ pic.twitter.com/bLnCZ1umqw