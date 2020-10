Лека атлетика Британският атлет, който стана шофьор по време на пандемията, събра пари за олимпийска подготовка 17 октомври 2020 | 08:57 Прочетена 436 0



Скачачът успя да се върне към редовни тренировки, след като за неговата подготовка бяха дарени повече от 12 000 британски лири. Почти 9 000 британски лири от общата сума идват от един донор.



30-годишният бивш британски шампион в зала, който съвсем за малко пропусна да се класира за Олимпийските игри в Рио през 2016 г., си е поставил за цел участие на отложената Олимпиада в Токио догодина.





my head is gone. Thank you so much @Gymshark . Best belated birthday present ever (sorry mum) pic.twitter.com/iLejVLoXvg — Daniel Bramble (@Dbrambs_LJ) October 15, 2020 Брамбъл заяви, че събраните пари онлайн ще му позволят да се съсредоточи изцяло върху мисията си.





Дарението от 8 875 британски лири от фитнес Gymshark е направено в четвъртък - деня след като Брамбъл навърши 30 години, което го накара да го нарече "най-добрият закъснял подарък за рожден ден досега".





This year really went from “Road to Tokyo ” to “At the end of the road turn left.” Being unfunded / unsupported really took its toll this year. But you’ve got to adapt or be extinct. Happy to back jumping about again, bring on winter . pic.twitter.com/4wGAqynJMM — Daniel Bramble (@Dbrambs_LJ) October 9, 2020 Атлетът беше подкрепен финансово от своите фенове, след като над 18 000 души харесаха туитовете за преминаването му от лека атлетика към шофьор на доставки.



Той добави: "От един глупав туит за лято, който почти не изпратих, достигнах целта си GoFundMe. Честно казано не знам какво да кажа. Благодарен съм."

