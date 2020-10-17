Спартак (Москва) Spartak (Moscow)

Спартак Москва 1:1 Зенит

последен:
03.10.2020

Khimki - Спартак Москва

следващ:
17.10.2020

създаване: 1922г.
стадион: "Откритие Арена"
президент: Леонид Федун
треньор: Доменико Тедеско
web: Спартак (Москва)

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Русия

Спартак (М) посрещна новата си звезда

17 октомври 2020 | 04:25 - Обновена
Прочетена 159
Спартак (М) посрещна новата си звезда
  • копирано
  • 2
Новото попълнение на Спартак (Москва) Виктор Моузес пристигна в руската столица. Нигерийският национал премина в тима под наем от Челси. Той беше посрещнат на летището от служители на клуба, журналисти и група фенове. На профила на Спартак в Twitter пък беше публикувана снимка с неговия лик на фасадата на стадион "Откритие Арена" и хаштаг #ВитяТыДома.

Наставникът на руския гранд Доменико Тедеско не скри задоволството си от привличането на Моузес, но не разкри дали 29-годишният халф ще дебютира още този уикенд срещу Химки.
"Познавам отлично Моузес. Той има опит в големи клубове и притежава солиден опит. Радвам се, че вече е в Спартак. Когато разбрах за варианта да го привлечем, изгледах последните мачове с негово участие и формата му ми се стори повече от добра", каза Тедеско.

Виктор Моузес за последно игра под наем в Интер, а преди това е носил екипите Кристъл Палас, Уигън, Челси, Ливърпул, Стоук Сити, Уест Хам и Фенербахче.

Още по темата
  • копирано
  • 2
КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 159

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Россия
(Гост) 1
отговор
17 октомври 2020 | 03:31

Не может ни Киеа,ни Минск,ни Москва В футболе с ЗЕНИТОМ сравниться! Зенит суперклуб - золотые слова, Мы можем с Зенитом гордиться! Спорткометет - месняковский притон. Снова готовит спартаковский трон. Но не отдаст три очка просто так. Кто?Суперкоманда - ЗЕНИТ Ленинград! Так за ЗЕНИТ, за Родину,за веру Мы грянем громкое: ЗЕНИТ,ЗЕНИТ,ЗЕНИТ Рейтинг: 1 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Русия
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Павел Погребняк подписа договор с Урал
                
                
                  Павел Погребняк подписа договор с Урал

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Москва) привлече бивш нигерийски национал от Челси
                
                
                  Спартак (Москва) привлече бивш нигерийски национал от Челси

                 
                
              

              

                
                  
                  Фигурното пързаляне изпревари футбола в Русия
                
                
                  Фигурното пързаляне изпревари футбола в Русия

                 
                
              

              

                
                  
                  Краснодар продължава да се подсилва за ШЛ
                
                
                  Краснодар продължава да се подсилва за ШЛ

                 
                
              

              

                
                  
                  Зе Луиш обеща да не се радва, ако вкара гол на Спартак (М)
                
                
                  Зе Луиш обеща да не се радва, ако вкара гол на Спартак (М)

                 
                
              

              

                
                  
                  Черногорски нападател стана съотборник на Жоро Костадинов
                
                
                  Черногорски нападател стана съотборник на Жоро Костадинов

                 
                
              

              

                
                  
                  Тамбов се подсили с национал на Беларус
                
                
                  Тамбов се подсили с национал на Беларус

                 
                
              

              

                
                  
                  Ристовски отказа трансфер в Русия
                
                
                  Ристовски отказа трансфер в Русия

                 
                
              

              

                
                  
                  Германец е новият треньор на Динамо (Москва)
                
                
                  Германец е новият треньор на Динамо (Москва)

                 
                
              

              

                
                  
                  Динамо (М) си връща Нойщетер
                
                
                  Динамо (М) си връща Нойщетер

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                Европейски футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Едвин Джеси пред дебют в Турция
                
                
                  Едвин Джеси пред дебют в Турция

                 
                
              

              

                
                  
                  Тер Стеген пропуска Ел Класико
                
                
                  Тер Стеген пропуска Ел Класико

                 
                
              

              

                
                  
                  Ранен червен картон превърна Ним в лесна жертва за ПСЖ
                
                
                  Ранен червен картон превърна Ним в лесна жертва за ПСЖ

                 
                
              

              

                
                  
                  Звезда от Чемпиъншип премина в Уест Хам
                
                
                  Звезда от Чемпиъншип премина в Уест Хам

                 
                
              

              

                
                  
                  COVID-19 удари отбора на Страхил Попов
                
                
                  COVID-19 удари отбора на Страхил Попов

                 
                
              

              

                
                  
                  Първият в Лига 1 не победи последния (видео)
                
                
                  Първият в Лига 1 не победи последния (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Само двама от Монпелие са заразени, 10 повторни теста са отрицателни
                
                
                  Само двама от Монпелие са заразени, 10 повторни теста са отрицателни

                 
                
              

              

                
                  
                  Бейл анонсира поредното ново попълнение на Тотнъм
                
                
                  Бейл анонсира поредното ново попълнение на Тотнъм

                 
                
              

              

                
                  
                  Български талант подписа с Новара
                
                
                  Български талант подписа с Новара

                 
                
              

              

                
                  
                  Синът на Канисарес е в групата на Реал Мадрид за мача срещу Кадис
                
                
                  Синът на Канисарес е в групата на Реал Мадрид за мача срещу Кадис

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Голове, пистолети и шампанско: завръщането на ...
20 септември 2019

Ако неговата кариера можеше да се опише със заглавие на филм, определено щеше да се казва „Кокориминале“. Някои от елементите в него – моменти на неописуемо саморазрушение – биха засрамили и ...









							
							
						

						
						






Шампион с ЦСКА: Цял мач преследвах Кака и после ...
25 май 2020

Жоао Карлос е един от най-добрите чужденци, играли в България. Защитникът дойде съвсем млад в ЦСКА като част от амбициозната селекция на "червените" през 2002 година. Той стана шампион през 2003-а, а година по-късно ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Австрия въведе рестрикции за пристигащите от България
                
                
                  Австрия въведе рестрикции за пристигащите от България

                
              

              

                
                  Българо-македонската комисия по историческите въпроси не се договори за Гоце Делчев 
                
                
                  Българо-македонската комисия по историческите въпроси не се договори за Гоце Делчев 

                
              

              

                
                  Кристалина Георгиева: Глобалната икономика ще се свие с 4,4% през 2020 г.
                
                
                  Кристалина Георгиева: Глобалната икономика ще се свие с 4,4% през 2020 г.

                
              

              

                
                  Политолог: Пандемията помага на Бойко Борисов
                
                
                  Политолог: Пандемията помага на Бойко Борисов

                
              

              

                
                  Протестиращи спряха движението по бул. 
                
                
                  Протестиращи спряха движението по бул. "Цар Освободител", опитаха да нахлуят в БНТ

                
              

              

                
                  СДВР спря протестиращи, носели транспаранти, монтирани на триметрови тръби
                
                
                  СДВР спря протестиращи, носели транспаранти, монтирани на триметрови тръби

                
              

              

                
                  Кметът на Хасково предлага затваряне на пенсионерските клубове
                
                
                  Кметът на Хасково предлага затваряне на пенсионерските клубове

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал