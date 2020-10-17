Спартак (М) посрещна новата си звезда

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Русия
Новото попълнение на Спартак (Москва) Виктор Моузес пристигна в руската столица. Нигерийският национал премина в тима под наем от Челси. Той беше посрещнат на летището от служители на клуба, журналисти и група фенове. На профила на Спартак в Twitter пък беше публикувана снимка с неговия лик на фасадата на стадион "Откритие Арена" и хаштаг #ВитяТыДома.
Наставникът на руския гранд Доменико Тедеско не скри задоволството си от привличането на Моузес, но не разкри дали 29-годишният халф ще дебютира още този уикенд срещу Химки.
"Познавам отлично Моузес. Той има опит в големи клубове и притежава солиден опит. Радвам се, че вече е в Спартак. Когато разбрах за варианта да го привлечем, изгледах последните мачове с негово участие и формата му ми се стори повече от добра", каза Тедеско.
Виктор Моузес за последно игра под наем в Интер, а преди това е носил екипите Кристъл Палас, Уигън, Челси, Ливърпул, Стоук Сити, Уест Хам и Фенербахче.
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отговор
Не может ни Киеа,ни Минск,ни Москва В футболе с ЗЕНИТОМ сравниться! Зенит суперклуб - золотые слова, Мы можем с Зенитом гордиться! Спорткометет - месняковский притон. Снова готовит спартаковский трон. Но не отдаст три очка просто так. Кто?Суперкоманда - ЗЕНИТ Ленинград! Так за ЗЕНИТ, за Родину,за веру Мы грянем громкое: ЗЕНИТ,ЗЕНИТ,ЗЕНИТ Рейтинг: 1 0
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