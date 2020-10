Гари Пейтън е готов да се завърне в НБА

Една легендарна фигура е готова да направи своето завръщане в най-силната баскетболна лига в света. Деветкратният участник в “Мача на звездите” и шампион с Маями Хийт от 2006-а Гари Пейтън изрази желанието си да започне работа в треньорския щаб на отбор от НБА.

“В миналото съм водил разговори за треньорска работа, но времето не беше подходящо. В момента чувствам, че съм готов да поема такъв ангажимент. Много млади играчи в Лигата остават на крачка от това да разкрият пълния си потенциал. Бих искал да се присъединя към треньорския щаб на някой отбор от НБА и да помогна на баскетболистите да се реализират чрез здрава работа, фокус към детайлите и решителност, които са нужни за успеха на целия отбор”, сподели Ръкавицата пред Крис Хейнс от Yahoo Sports.

