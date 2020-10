18-годишен италианец не спира с победите

Музети нашумя в последните месеци и седмици, след като на “Мастърс”-а в Рим шокира носителя на 3 титли от “Големия шлем” Стан Вавринка (Швейцария) и бившия №4 в света Кей Нишикори (Япония), като достигна до 1/8-финалите в италианската столица. След това Музети спечели първата си титла от веригата “Чалънджър” във Форли, а сега, отново на родна земя, записа ново фантастично постижение. Трябва да се отбележи, че преди септември тийнейджърът нямаше победа срещу играч от Топ 100.

Before September, Lorenzo Musetti had never beaten a top 100 player. Since then:



- Defeats 3x Grand Slam Champ Wawrinka

- Defeats former World No. 4 Nishikori

- Wins first-ever Challenger title

- Reaches first-ever ATP semi-final



Not a bad few weeks pic.twitter.com/s5uGl8ssKa