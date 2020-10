Винялес най-бърз и след втората тренировка на "Арагон"

Маверик Винялес (Yamaha) записа най-доброто време и във втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Арагон в клас MotoGP. Драстичното покачване на температури спрямо сутрешната сесия позволи на всички пилоти да подобрят своите резултати от първите 45 минути, като Винялес свали над две секунди от своето сутрешно постижение.

Втори след първия ден на „Арагон“ завърши лидерът в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който остана на 0.249 от своя бъдещ съотборник, а тройката запълни сегашният съотборник на французина Франко Морбидели, като разликата между двамата бе 0.198. Четвърти в днешния ден се нареди най-близкият преследвач на Куартараро Жоан Мир (Suzuki), като испанецът завърши на цели 0.481 от френския си съперник.

Очакваните ниски температури утре сутрин почти сигурно няма да позволят на пилотите да подобрят своите постижения от днешната втора тренировка, което от своя страна означава, че право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация освен първите четирима още си спечелиха и Кал Кръчлоу (LCR Honda), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Пол Еспаргаро (KTM), Алекс Маркес (Repsol Honda), Такааки Накагами (LCR Honda) и Алекс Ринс (Suzuki).

А именно заради прогнозите за много ниски температури на въздуха и асфалта, стартът на утрешната третата тренировка бе забавен с 30 минути и тя ще стартира в 11:25 часа българско време.