Тенис От "Ол Инглънд Клъб" обявиха: Провеждането на "Уимбълдън" през 2021 е приоритет №1 16 октомври 2020 | 15:48 - Обновена



Организаторите на най-престижния турнир в тениса - “Уимбълдън”, обявиха, че са готови да проведат следващото издание на надпреварата в “Ол Инглънд Клъб” дори без публика, ако се наложи. На официалния сайт на The Championships организаторите обявиха, че пред тях има още два варианта за провеждането на турнира. Първият е оптимистичният - с пълен капацитет на трибуните, а вторият - с ограничен брой зрители. Организаторите на “Уимбълдън” обаче са твърдо решени турнирът да се състои през 2021 година и това е основният им приоритет. The AELTC is pleased to provide an update on The Championships 2021 and its contributions to the COVID-19 response #Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) October 16, 2020 Припомняме, че заради пандемията от коронавирус тази година “Уимбълдън” бе анулиран. Това бе и единственият турнир от “Големия шлем”, който изобщо не се проведе през 2020 в условията на световна COVID-19 криза. Откритото първенство на САЩ се проведе без публика, а на “Ролан Гарос” имаше ограничен брой зрители.



"Провеждането на "Уимбълдън" през 2021 година е приоритет №1 за нас", заяви председателят на "Ол Инглънд Клъб" Сали Болтън. 0



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

