Тенис Миналогодишната финалистка на "Ролан Гарос" е с коронавирус 16 октомври 2020 | 15:25 - Обновена Прочетена 57 0



копирано

Финалистката на миналогодишния “Ролан Гарос” Маркета Вондроушова е заразена с коронавирус и ще пропусне започващия на 19 октомври турнир за жени в Острава. Тестът на чехкинята за COVID-19 се е оказал положителен, обяви чехкинята в Instagram, добавяйки, че се чувства добре, а после е изтрила публикацията. Vondrousova has deleted the post on Instagram https://t.co/s5UvW2dGrS pic.twitter.com/y30dgsv03p — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) October 16, 2020 Властите в Чехия разрешиха провеждането на турнира в Острава, въпреки забраната за спортни мероприятия в страната във връзка със зачестилите случаи на заразяване с коронавирус. Sad news for Czech fans.



Marketa Vondrousova had to pull out at the last minute because her COVID-19 test came out positive.



"I'm disappointed, but there's nothing I can do. I feel quite good, so hopefully it will stay that way," said Vondroušová.



GET WELL SOON, Maky! pic.twitter.com/l7dhaC6bIo — J&T Banka Ostrava Open 2020 (@JTBankaOpen) October 16, 2020 Сънародничката на Вондроушова - Петра Квитова, пък вече обяви, че не се чувства в достатъчно добро физическо състояние и няма да играе в Острава. Властите в Чехия разрешиха провеждането на турнира в Острава, въпреки забраната за спортни мероприятия в страната във връзка със зачестилите случаи на заразяване с коронавирус. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 57

1