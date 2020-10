Англия Юноша на Ливърпул контузил свой съотборник, за да влезе в състава на Клоп 16 октомври 2020 | 15:26 - Обновена Прочетена 242 0



копирано





“Юрген знаеше, че има криза в защита и затова щеше да пусне Хосе Енрике като централен бранител и да върне Тиаго Илори от неговия наем. Не знаехме за това до първата седмица на януари, така че в края на декември бях убеден, че или аз, или Дан Клиърли щеше да дебютира за първия състав на Ливърпул във въпросния мач. Аз и Дан се разбирахме добре, но мисля, че сложих край на нашите взаимоотношения. Взех това решение, ситуацията беше аз или той, така че го набелязах в тренировките. Около Коледа се доближавах до него в тренировъчните мачове и просто го ритах. Не се опитвах да го нараня сериозно, а достатъчно, за да се махне от пътя ми и да мога да играя.



Former Liverpool player Tom Brewitt admits deliberately injuring teammate to win spot in Jurgen Klopp’s team https://t.co/FwoBYw583U — Indy Football (@IndyFootball) October 16, 2020 Около седмица преди мача с Екзитър играехме 7 срещу 7. Той дойде, за да ми отнеме топката. Изчаках със секунда в повече и го изритах. Знаех, че е лошо единоборство, направих го нарочно и не съм особено горд от това. Но не съм и засрамен, защото в моята глава бяхме аз или той и аз избрах себе си. След това се посдърпахме и мисля, че беше изгонен заради реакцията си. Той с право беше ядосан и може би правилно реагира, но аз довърших тренировката. Той две седмици беше с патерици, така че мисията не беше изпълнена, защото смятам, че беше малко в повече, тъй като не исках да го нараня. Просто се нуждаех от това той да бъде аут за този мач”, заяви Брюит пред Football Journeys. There’s been determined then there’s this karma always works it’s way back in football blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter comes to mind ..... https://t.co/olDucwKbvz — Daniel Cleary (@DanielCleary21) October 15, 2020 23-годишният защитник добавя, че съдбата го е застигнала, тъй като седмица по-късно получил мозъчно сътресение, което го извадило от мача с Екзитър. Той така и не направи своя дебют за Ливърпул. Клиърли също коментира тази ситуация. “Имах късмет, че излязох от това единоборство с цял крак. Едно е да си непоколебим, но това е съвсем друго. Кармата винаги си връща във футбола. Да отнемеш шанса на някого не увеличава твоя”, написа настоящият бранител на Дъндолк в Туитър. Юношата на Ливърпул Том Брюит, който за последно игра в Моркамб, призна, че докато е бил футболист на мърсисайдци, той е контузил своя съотборник Даниел Клиърли с цел да влезе в състава на Юрген Клоп за мача срещу Екзитър от Купата на ФА през 2016 година.“Юрген знаеше, че има криза в защита и затова щеше да пусне Хосе Енрике като централен бранител и да върне Тиаго Илори от неговия наем. Не знаехме за това до първата седмица на януари, така че в края на декември бях убеден, че или аз, или Дан Клиърли щеше да дебютира за първия състав на Ливърпул във въпросния мач. Аз и Дан се разбирахме добре, но мисля, че сложих край на нашите взаимоотношения. Взех това решение, ситуацията беше аз или той, така че го набелязах в тренировките. Около Коледа се доближавах до него в тренировъчните мачове и просто го ритах. Не се опитвах да го нараня сериозно, а достатъчно, за да се махне от пътя ми и да мога да играя.23-годишният защитник добавя, че съдбата го е застигнала, тъй като седмица по-късно получил мозъчно сътресение, което го извадило от мача с Екзитър. Той така и не направи своя дебют за Ливърпул. Клиърли също коментира тази ситуация. “Имах късмет, че излязох от това единоборство с цял крак. Едно е да си непоколебим, но това е съвсем друго. Кармата винаги си връща във футбола. Да отнемеш шанса на някого не увеличава твоя”, написа настоящият бранител на Дъндолк в Туитър. 0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 242

1