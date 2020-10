Италия Маркизио отказал оферти от Интер и Реал Мадрид 16 октомври 2020 | 14:20 - Обновена Прочетена 379 0



“Имах контакт с Интер, когато Mourinho wanted you at Inter?



Marchisio: "There were contacts: I said no. People like me, Totti, De Rossi or Maldini did the whole process with the same colors. Since childhood. Our attachment to the shirt is not negotiable." pic.twitter.com/DC4vAzaNrX — Juve Canal (@juvecanal2) October 16, 2020 Той обсъди и темата за хомосексуалността във футбола. “Никой от съотборниците ми не ми е казвал, че е гей, но не е вярно, че в съблекалнята не говорим за това. Има мълчание, без съмнение. Знаете ли за глупавите шеги със сапуна? Добре, че има женски футбол. Там определено са по-еманципирани, могат да ни помогнат да нарушим това табу. Рано или късно, ще има някой широкоскроен, който да спре неизбежната ударна вълна”, допълни бившият халф.

Marchisio: “When I was 21 Real Madrid wanted me. But at that time I had just started playing for Juve so I said no because I wanted to play with my favorite team, in front of my parents, in my city” via @chedisagio pic.twitter.com/uHuZScgqVJ — Around Turin (@AroundTurin) October 16, 2020 Легендата на Ювентус Клаудио Маркизио разкри, че в миналото е отказал предложения да се присъедини към Интер “Имах контакт с Интер, когато Жозе Моуриньо водеше отбора, но им казах “не”. Хора като мен, Франческо Тоти, Даниеле Де Роси и Паоло Малдини израстнахме като футболисти, носейки същите цветове от детството. Връзката ни с тази фланелка е неоспорима. Мисля, че Реал Мадрид също питаше за мен. Бях на 21 години и тъкмо бях започнал да играя за първия състав на Ювентус. Фабио Капело, който беше треньор на Реал, ме искаше. Отказах му, тъй като исках да играя в любимия ми отбор пред родителите ми и в моя град. Отнетите титли заради “Калчополи”? Ювентус все още си ги искат не заради постиженията, а заради разликата в отношението към тях в сравнение с други отбори”, заяви Маркизио пред “Кориере дела Сера”.Той обсъди и темата за хомосексуалността във футбола. “Никой от съотборниците ми не ми е казвал, че е гей, но не е вярно, че в съблекалнята не говорим за това. Има мълчание, без съмнение. Знаете ли за глупавите шеги със сапуна? Добре, че има женски футбол. Там определено са по-еманципирани, могат да ни помогнат да нарушим това табу. Рано или късно, ще има някой широкоскроен, който да спре неизбежната ударна вълна”, допълни бившият халф.

