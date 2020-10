Хаос в Хюстън - всички без Хардън са налични за размяна, "ракетите" искат Ембийд

Разочароващото представяне на Хюстън Рокетс в тазгодишното нетрадиционно издание на плейофите може да се окаже като повратна точка за този отбор на “ракетите”, воден от звездите Джеймс Хардън и Ръсел Уестбрук. Тимът бе повален от шампиона Лос Анджелис Лейкърс още на полуфиналите на Западната конференция, а това предизвика генерални промени в ядрото на тима. Дарил Мори се раздели с Хюстън Рокетс

Вече паднаха две глави в тексаския клуб - първо старши треньорът Майк Д’Антони напусна Рокетс, а вчера дългогодишният генерален мениджър Дарил Мори се оттегли от поста си. Тези промени в ръководството на отбора няма как не повлияят на цялостния вид на тима, а именно за такива рокади в състава намекна журналистът Брандън Робинсън от Heavy.com.

Houston Rockets are interested in trading for Philadelphia 76ers big man, Joel Embiid.



Hearing that everything is available except James Harden.



Will monitor. pic.twitter.com/szllhrjlEk