Треньорът на Ефес: Евролигата е несправедлива, и ние искаме публика в залата си

Старши треньорът на Анадолу Ефес Ергин Атаман избухна срещу “несправедливите” правила на Евролигата след загубата на тима му от Жалгирис (Каунас) вчера. Турският клуб беше надигран от литовския шампион със 73:89 пред 5,000 зрители в “Жалгирио арена”, а след мача наставникът на Ефес изрази недоумението си защо на някои отбори им е позволено да допускат публика в залите си, а на други - не.

“Играем в един и същ турнир, но нашият отбор няма право на домакинско предимство. Не ни е позволено да допускаме фенове по трибуните, но за някои клубове няма такава рестрикция. Искам да попитам нашето правителство и самата Евролига какво се случва? Оплакванията ми отново са насочени към миналия сезон, който беше несправедливо отменен, а несправедливостта продължава и през настоящия. Ако играем в един и същ турнир, трябва да имаме едни и същи правила и всеки отбор да има помощ от феновете си в залата”, заяви Атаман на пресконференцията след двубоя.

