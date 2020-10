Маверик Винялес спечели първата тренировка за ГП на Арагон

Маверик Винялес (Yamaha) записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Арагон в клас MotoGP. Испанецът записа резултат от 1:49.866 на пистата „Арагон“, като по този начин завърши на 0.085 пред Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), докато лидерът в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) запълни тройката с изоставане от 0.276 спрямо своя бъдещ съотборник. Французинът обаче се озова на земята в заключителните секунди на сесията, но бе невредим след своето падане на влизането в „обратния тирбушон“.

Самата сесия бе забавена с 30 минути заради твърде ниската температура на асфалта, която нямаше да позволи безопасното провеждане на тренировката. Това е така, тъй като за да работят нормално гумите на Мишлен се изисква минимум 12 градуса температура на настилката, а тя бе едва 8 в предвидения час за начало.

А местата в топ 10 в края на откриващата сесия за първия от два поредни уикенда на „Арагон“ бяха заети от Алекс Маркес (Repsol Honda), Такааки Накагами (LCR Honda), Жоан Мир (Suzuki), Пол Еспаргаро (KTM), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Алекс Ринс (Suzuki) и Алейш Еспаргаро (Aprilia).

