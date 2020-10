Дуайт Хауърд е цел на Голдън Стейт, но Лейкърс не се отдръпват

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс ще трябва да свърши доста работа по време на трансферния прозорец. Цели десетима баскетболисти в състава на “езерняците” могат да се превърнат в свободни агенти, а един от тях е току-що спечелилият първа титла в кариерата си Дуайт Хауърд, чиято сделка с калифорнийския тим изтича. Рондо се отказва от ветеранския си договор с Лейкърс

Според авторитетния репортер на случващото се в НБА - Шамс Чарания, Хауърд ще бъде преследван от Голдън Стейт Уориърс. Отборът на старши треньора Стив Кър ще се опита да направи още един щурм към титлата със здравите Стеф Къри и Клей Томпсън през следващия сезон, а добавянето на специалист в дефанзивната фаза на играта, какъвто е двукратният носител на приза за “Защитник на годината” Хауърд, е една от целите на тима.

