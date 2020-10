Други спортове Премиър лигата по дартс има нов шампион 16 октомври 2020 | 00:45 - Обновена Прочетена 128 0



DURRANT IS THE PREMIER LEAGUE CHAMPION



36 weeks ago, Glen Durrant made his Premier League debut and after topping the table, he now wins the title!



An 11-8 victory for Duzza sees the Teesside hero lift his first PDC televised title! pic.twitter.com/aTSXjN1gvp — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2020

"Дъза" направи изключително силен турнир, макар че това бе дебютното му участие в него. Той бе лидер и в редовния сезон, където завърши с 8 победи, 5 равенства и само 3 загуби.



В днешните плейофи той трябваше да се изправи на 1/2-финала срещу Гари Андерсън. Двамата направиха изключително оспорван и интересен мач, като всеки от тях пропусна по няколко мач-дарта. Накрая обаче късметът се усмихна на Дърант, който с точен изстрел по двойно 10 измъкна победата с 10:9 лега в своя полза.

DUZZA DOES IT!



Glen Durrant reaches his first ever PDC televised final after surviving four match darts and he snatches the deciding leg victory over Gary Anderson!



Who will join him in the final? pic.twitter.com/IXcrnWYpg7 — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2020

В другия 1/2-финал Нейтън Аспинал се справи доста по-лесно със световния шампион Питър Райт, който очевидно нямаше ден и правеше много грешки. "Аспидата" спечели с 10:7 и така стигна до мача за трофея.



Финалът започна много оспорвано и вървеше лег за лег до 7:6 в полза на Дърант. Тогава 49-годишният англичанин стигна до първия пробив и дръпна с 8:6. Това се оказа и решаващият момент в мача, тъй като до края нямаше повече пробиви и всеки печелеше подаването си, но това бе добре дошло за "Дъза", който стигна до победата с 11:8 лега в своя полза.



Дърант завърши срещата със средни стойности от 91,84, докато Аспинал бе с 92,15. "Дъза" направи 4 максимума, а "Аспидата" бе с 8. Голямата разлика обаче бе в чекаутите, където Дърант бе по-точен с 35,48% успешни хвърляния, докато неговият съперник имаше едва 24,24%.

CHAMPION



Glen Durrant wins the 2020 @unibet Premier League, beating Nathan Aspinall 11-8 in the final.



Debutant. Table Topper. Champion.



Incredible pic.twitter.com/nBSUSRKq6U — PDC Darts (@OfficialPDC) October 15, 2020

